Após deixar o Bahia, lateral fecha a custo zero com clube paulista

- Foto: Rapha Marques/@raphamarquesfoto

Caio Roque é o novo reforço da Portuguesa. O lateral-esquerdo viu seu contrato com o Bahia se encerrar ao fim de 2025 e assinou a custo zero com o clube paulista para a disputa do Campeonato Paulista e Série D do Brasileirão.

O jogador de 23 anos defendeu o Volta Redonda na última temporada e contribuiu com nove jogos e uma assistência na temporada que terminou em rebaixamento à terceira divisão. Caio Roque estava emprestado pelo Bahia, procedimento que se repetiu em 2024, quando atuou no Londrina.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Revelado pelo Flamengo, Caio Roque foi adquirido pelo Grupo City em 2020 e teve sua primeira experiência como profissional no Lommel SK, da Bélgica. Após sofrer uma grave lesão em solo europeu, o lateral-esquerdo chegou ao Bahia inicialmente para se recuperar fisicamente.

A Portuguesa SAF anuncia a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 23 anos, em um acordo válido até o final da temporada 2026.



Revelado pelo Flamengo, o atleta pertencia ao Grupo City e chega após acumular experiências importantes no futebol nacional e internacional.… pic.twitter.com/YM7DuaEOkf — Portuguesa (@Lusa_Oficial) January 2, 2026

Depois de uma chegada tímida, o jogador foi utilizado em sete jogos na temporada 2024, inclusive no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, que terminou com vitória do Vitória por 3 a 2, no Barradão.

Caio Roque defendeu o Bahia pela última vez no empate em 1 a 1 contra o Jacobina, pela terceira rodada do Baianão 2025, em que o elenco tricolor foi formado majoritariamente por atletas da base.