Após deixar o Bahia, lateral fecha a custo zero com clube paulista
Jogador deixou o Tricolor ao fim do contrato e já tem novo destino
Por Lucas Vilas Boas
Caio Roque é o novo reforço da Portuguesa. O lateral-esquerdo viu seu contrato com o Bahia se encerrar ao fim de 2025 e assinou a custo zero com o clube paulista para a disputa do Campeonato Paulista e Série D do Brasileirão.
O jogador de 23 anos defendeu o Volta Redonda na última temporada e contribuiu com nove jogos e uma assistência na temporada que terminou em rebaixamento à terceira divisão. Caio Roque estava emprestado pelo Bahia, procedimento que se repetiu em 2024, quando atuou no Londrina.
Revelado pelo Flamengo, Caio Roque foi adquirido pelo Grupo City em 2020 e teve sua primeira experiência como profissional no Lommel SK, da Bélgica. Após sofrer uma grave lesão em solo europeu, o lateral-esquerdo chegou ao Bahia inicialmente para se recuperar fisicamente.
A Portuguesa SAF anuncia a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 23 anos, em um acordo válido até o final da temporada 2026.— Portuguesa (@Lusa_Oficial) January 2, 2026
Revelado pelo Flamengo, o atleta pertencia ao Grupo City e chega após acumular experiências importantes no futebol nacional e internacional.… pic.twitter.com/YM7DuaEOkf
Depois de uma chegada tímida, o jogador foi utilizado em sete jogos na temporada 2024, inclusive no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, que terminou com vitória do Vitória por 3 a 2, no Barradão.
Caio Roque defendeu o Bahia pela última vez no empate em 1 a 1 contra o Jacobina, pela terceira rodada do Baianão 2025, em que o elenco tricolor foi formado majoritariamente por atletas da base.
