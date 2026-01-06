COPINHA 2026
Juninho perde pênalti decisivo e Bahia empata com o CSA na Copinha
Com o resultado, o Esquadrãozinho decide a vaga no Grupo 9 contra o América-SP na última rodada
Por Téo Mazzoni
Em duelo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Bahia empatou em 0 a 0 com o CSA, de Alagoas, e perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada no Grupo 9 da competição.
O Esquadrãozinho teve a chance do jogo já nos minutos finais da partida, após a marcação de um pênalti. No entanto, o camisa 9 Juninho — artilheiro da equipe e da Copinha 2026 até o momento, com três gols — acertou a trave na cobrança e, no rebote, finalizou em cima do goleiro Ariel, destaque da partida, desperdiçando a possibilidade do triunfo.
Leia Também:
Com o resultado, o Bahia chegou aos quatro pontos e manteve a liderança do Grupo 9. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes enfrenta o América de São José do Rio Preto, de São Paulo, de olho na classificação para a próxima fase.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes