Reforço do Bahia tem nome publicado no BID e pode estrear em 2026

Anunciado oficialmente pelo Bahia nesta segunda-feira, 5, o atacante Cristian Olivera está liberado para estrear com a camisa tricolor. O uruguaio de 23 anos teve nome registrado no Boletim Informativo Diário nesta terça, 6, e fica à disposição do técnico Rogério Ceni para a estreia do time na temporada.

O Esquadrão de Aço entra em campo pela primeira vez em 2026 no próximo domingo, 11, às 16h, contra o Jequié, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

Emprestado junto ao Grêmio até o final da temporada, Cristian Olivera chegou ao clube gaúcho em fevereiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões na época).

Em ano com pouco brilho, o uruguaio marcou cinco gols e distribuiu duas assistências em 37 jogos. Revelado pelo Rentistas, do Uruguuai, o atacante também soma passagens por Almería, da Espanha, Peñarol, Boston River e Los Angeles FC.