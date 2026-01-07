Jhon Solis, do Girona, nunca esteve no radar do Bahia; veja detalhes

Bahia não negocia Jhon Solis, jogador do Girona - Foto: JOSEP LAGO / AFP

O Bahia não possui negociações em andamento pelo meio-campista Jhon Solis, do Girona, da Espanha — clube que também integra o conglomerado do Grupo City.

De acordo com apuração da reportagem do Portal A TARDE, o colombiano sequer entrou em pauta na cúpula tricolor e nunca esteve no radar para uma possível negociação.

Aos 21 anos, Solis teve o nome intensamente ligado ao Bahia nos últimos dias, com informações apontando supostas negociações avançadas e até um possível acerto entre as partes para a aquisição do atleta.

No entanto, segundo as informações obtidas pela reportagem, não há qualquer negociação em curso nem intenção do Bahia de abrir um possível negócio envolvendo o jogador.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Jhon Solis está no Girona desde a temporada 2023/2024. Pelo clube espanhol, já disputou 60 partidas e marcou um gol.