Jhon Solis, do Girona, nunca esteve no radar do Bahia; veja detalhes
Jogador do Girona não entrou em pauta na diretoria tricolor
Por Téo Mazzoni
O Bahia não possui negociações em andamento pelo meio-campista Jhon Solis, do Girona, da Espanha — clube que também integra o conglomerado do Grupo City.
De acordo com apuração da reportagem do Portal A TARDE, o colombiano sequer entrou em pauta na cúpula tricolor e nunca esteve no radar para uma possível negociação.
Aos 21 anos, Solis teve o nome intensamente ligado ao Bahia nos últimos dias, com informações apontando supostas negociações avançadas e até um possível acerto entre as partes para a aquisição do atleta.
No entanto, segundo as informações obtidas pela reportagem, não há qualquer negociação em curso nem intenção do Bahia de abrir um possível negócio envolvendo o jogador.
Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Jhon Solis está no Girona desde a temporada 2023/2024. Pelo clube espanhol, já disputou 60 partidas e marcou um gol.
