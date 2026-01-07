Menu
HOME > ESPORTES
DUPLA BA-VI

CBF detalha Copa do Brasil de 2026; veja a estreia de Bahia e Vitória

Dupla Ba-Vi entra na competição apenas a partir da quinta fase do torneio

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/01/2026 - 6:40 h | Atualizada em 07/01/2026 - 9:44
Dupla Ba-Vi só estreia após o fim das fases iniciais da competição
Dupla Ba-Vi só estreia após o fim das fases iniciais da competição -

A temporada do futebol brasileiro começa a ganhar forma e, nesta terça-feira, 6, foi a vez da Copa do Brasil ter seus detalhes divulgados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou três documentos referentes à competição: o Regulamento Específico da Competição, o Plano Geral de Ações e, por último, mas não menos importante, a Tabela Básica da Copa do Brasil de 2026.

O torneio tem início previsto para o mês de fevereiro, com os confrontos da primeira fase programados para os dias 18 (quarta-feira) ou 19 (quinta-feira). No entanto, a dupla Ba-Vi ainda não estará em campo nesse estágio inicial, já que Bahia e Vitória só entram na disputa a partir da quinta fase.

Dessa forma, tanto o Bahia quanto o Vitória farão suas respectivas estreias na Copa do Brasil de 2026 apenas no mês de abril, com datas-base previstas para os dias 23 ou 24, quarta e quinta-feira, respectivamente.

Leia Também:

Saiba valor mais caro para os ingressos do Vitória na Série A
Após deixar o Bahia, lateral fecha a custo zero com clube paulista
Reforço do Bahia tem nome publicado no BID e pode estrear em 2026

Além da dupla Ba-Vi, o estado da Bahia contará com outras quatro equipes na competição: Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Juazeirense e Porto.

Pela primeira vez em sua história, a Copa do Brasil terá 126 equipes participantes e será disputada em nove fases. A final, em jogo único, está prevista para o dia 6 de dezembro.

Formato da Copa do Brasil em 2026

Fase | Clubes | Quem disputa

  • Primeira fase | 28 clubes | 28 piores ranqueados
  • Segunda fase | 88 clubes | 74 melhores ranqueados + 14 classificados da primeira fase
  • Terceira fase | 48 clubes | Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D + 44 classificados
  • Quarta fase | 24 clubes | 24 classificados
  • Quinta fase | 32 clubes | 20 clubes da Série A (Bahia e Vitória entram aqui) + 12 classificados
  • Oitavas de final | 16 clubes | 16 classificados
  • Quartas de final | 8 clubes | 8 classificados
  • Semifinal | 4 clubes | 4 classificados
  • Final | 2 clubes| Finalistas

Confira o documento referente à tabela básica da Copa do Brasil de 2026:

Download
0.00kb

Veja também os outros dois documentos divulgados pela CBF:

Download
0.00kb
Download
0.00kb

Bahia cbf copa do brasil futebol brasileiro vitória

x