Saiba valor mais caro para os ingressos do Vitória na Série A

A política de ingressos para os jogos do Vitória na Série A do Brasileirão de 2026 foi divulgada oficialmente. Os valores para cada partida no Barradão terão uma variação de preços pré-determinada, sendo R$ 260 o mais alto desses.

Para as arquibancadas, o ingresso terá valor mínimo de R$ 120 e máximo de R$ 200. A meia-entrada, por outro lado, vai custar entre R$ 60 e R$ 100, conforme a Lei nº 12.933/2013.

Já o setor das cadeiras terá valores entre R$ 160 a R$ 260, enquanto a meia-entrada varia de R$ 80 a R$ 130.

Nesta segunda-feira, 5, o clube anunciou mudanças para o programa de sócios Sou Mais Vitória. Uma das novidades é a 'Semana do Sócio', que acontece entre os dias 9 e 17.

