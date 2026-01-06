Menu
BARRADÃO

Saiba valor mais caro para os ingressos do Vitória na Série A

Leão da Barra divulgou a política de entradas para os jogos no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

06/01/2026 - 18:47 h
Torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão
Torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão -

A política de ingressos para os jogos do Vitória na Série A do Brasileirão de 2026 foi divulgada oficialmente. Os valores para cada partida no Barradão terão uma variação de preços pré-determinada, sendo R$ 260 o mais alto desses.

Para as arquibancadas, o ingresso terá valor mínimo de R$ 120 e máximo de R$ 200. A meia-entrada, por outro lado, vai custar entre R$ 60 e R$ 100, conforme a Lei nº 12.933/2013.

Já o setor das cadeiras terá valores entre R$ 160 a R$ 260, enquanto a meia-entrada varia de R$ 80 a R$ 130.

Nesta segunda-feira, 5, o clube anunciou mudanças para o programa de sócios Sou Mais Vitória. Uma das novidades é a 'Semana do Sócio', que acontece entre os dias 9 e 17.

Tabela de valores dos ingressos na Série A 2026

ARQUIBANCADA

Inteira

  • R$120,00 (mínimo)
  • R$200,00 (máximo)

Meia

  • R$60,00 (mínimo)
  • R$100,00 (máximo)

CADEIRA

Inteira

  • R$160,00 (mínimo)
  • R$260,00 (máximo)

Meia

  • R$80,00 (mínimo)
  • R$130,00 (máximo)

