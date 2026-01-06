Menu
HOME > ESPORTES
"PATADA!"

Transmissão Colossal! TV Vitória vai exibir jogos do Baianão

Canal segue parceria com a TVE, detentora dos direitos de transmissão da competição

João Grassi

Por João Grassi

06/01/2026 - 15:38 h
Flankel Lima, Jhan Oliveira e Amando Neto
Flankel Lima, Jhan Oliveira e Amando Neto -

A TV Vitória novamente vai exibir os jogos do Leão da Barra no Campeonato Baiano 2026. O canal fará transmissões ao vivo e com imagens em parceria com a TVE, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição estadual.

A primeira transmissão do ano acontece no próximo sábado, 10, para o duelo entre Vitória e Atlético de Alagoinhas, no Barradão, com narração de Flankel Lima, comentários de Amando Neto e reportagens de Jhan Oliveira.

Apesar da bola só rolar às 16h, a TV Vitória já estará ao vivo desde às 14h, com um pré-jogo completo e imagens exclusivas. Para acessar o canal na plataforma YouTube, clique aqui.

Leia Também:

Novo executivo do Vitória pagou própria multa para deixar ex-clube
Semana do Sócio no Vitória: veja os novos planos e descontos de 2026
Após deixar o Vitória em 2025, atacante vai jogar na Bulgária em 2026
“Para nós, é motivo de muita alegria celebrar mais um ano dessa parceria com a TVE, que vem dando muito certo.
Michelle Duran - Coordenadora da TV Vitória

"A TV Vitória, além de ser um canal oficial para o torcedor rubro-negro, também é um canal para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o nosso clube, nossa história e nossa estrutura”, celebrou Michelle.

campeonato baiano ec vitória TV Vitória

x