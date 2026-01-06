ESPORTES
Novo executivo do Vitória pagou própria multa para deixar ex-clube
Sérgio Papellin revelou bastidores de sua saída do Fortaleza
Por João Grassi
Anunciado como novo executivo de futebol do Vitória, Sérgio Papellin chega ao Rubro-Negro após passagem de relevância no Fortaleza. O dirigente abriu o jogo sobre os bastidores de sua saída do clube cearense, que acabou rebaixado depois de sete anos seguidos na Série A do Brasileirão, sucesso em competições da Conmebol, além de títulos estaduais e da Copa do Nordeste.
Em entrevista à Rádio Verdes Mares, na noite desta segunda-feira, 5, Papellin detonou comentários que indicavam que ele teria acertado seu novo destino antes mesmo de deixar o Fortaleza. O executivo rechaçou qualquer possibilidade.
"Eu vinha num estresse muito grande. E tem uns idiotas de rede social que ficam falando que eu já estava acertado com outro clube. E penso o seguinte: a época de sair era agora. Está começando a temporada e tem alguns clubes se arrumando", iniciou Papellin.
"Tanto que meu anúncio de saída foi no domingo e no domingo mesmo eu tive o convite de dois clubes. Um eu recusei e o outro, o Vitória. E hoje pela manhã foi que nós fizemos a parte contratual, os acertos que a gente tinha que fazer. Então, pensei em sair pelo momento pensando no futuro", completou o diretor.
Pagou a própria multa
Sérgio Papellin ainda revelou ter pago sua própria multa para encerrar o vínculo no Leão do Pici. O diretor rubro-negro disse que estava "pagando o que devia" ao clube cearense após investimentos feitos para contratá-lo quando estava no Remo.
"Quem vai pagar sou eu. Eu tinha um dinheiro para receber, e a gente está negociando para permutar na minha liberação. É justo. O Fortaleza pagou para me tirar do Remo e não seria justo sair e não pagar o que devia. Vão descontar essa multa do dinheiro que tenho para receber", garantiu.
