HOME > ESPORTES
ESPORTES

Novo executivo do Vitória pagou própria multa para deixar ex-clube

Sérgio Papellin revelou bastidores de sua saída do Fortaleza

João Grassi

Por João Grassi

06/01/2026 - 14:48 h
Sérgio Papellin
Sérgio Papellin -

Anunciado como novo executivo de futebol do Vitória, Sérgio Papellin chega ao Rubro-Negro após passagem de relevância no Fortaleza. O dirigente abriu o jogo sobre os bastidores de sua saída do clube cearense, que acabou rebaixado depois de sete anos seguidos na Série A do Brasileirão, sucesso em competições da Conmebol, além de títulos estaduais e da Copa do Nordeste.

​Em entrevista à Rádio Verdes Mares, na noite desta segunda-feira, 5, Papellin detonou comentários que indicavam que ele teria acertado seu novo destino antes mesmo de deixar o Fortaleza. O executivo rechaçou qualquer possibilidade.

"Eu vinha num estresse muito grande. E tem uns idiotas de rede social que ficam falando que eu já estava acertado com outro clube. E penso o seguinte: a época de sair era agora. Está começando a temporada e tem alguns clubes se arrumando", iniciou Papellin.

"Tanto que meu anúncio de saída foi no domingo e no domingo mesmo eu tive o convite de dois clubes. Um eu recusei e o outro, o Vitória. E hoje pela manhã foi que nós fizemos a parte contratual, os acertos que a gente tinha que fazer. Então, pensei em sair pelo momento pensando no futuro", completou o diretor.

Pagou a própria multa

Sérgio Papellin ainda revelou ter pago sua própria multa para encerrar o vínculo no Leão do Pici. O diretor rubro-negro disse que estava "pagando o que devia" ao clube cearense após investimentos feitos para contratá-lo quando estava no Remo.

"Quem vai pagar sou eu. Eu tinha um dinheiro para receber, e a gente está negociando para permutar na minha liberação. É justo. O Fortaleza pagou para me tirar do Remo e não seria justo sair e não pagar o que devia. Vão descontar essa multa do dinheiro que tenho para receber", garantiu.

ec vitória entrevista mercado da bola Sérgio Papellin

x