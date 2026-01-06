Almaraz marca e Vitória vence a primeira partida na Copa São Paulo

Kauan Victor e Alejandro Almaraz marcaram os gols do Leãozinho - Foto: Reprodução | Instagram

O Vitória venceu pela primeira vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta tarde de terça-feira, 6, o Leãozinho derrotou o Rio Branco-ES pelo placar de 2 a 0, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP.

Os gols da Fábrica de Talentos foram marcados por Alejandro Almaraz, aos 33 minutos do segundo tempo, e por Kauan Victor, já aos 48 minutos da segunda etapa. O duelo entre as foi válido pelo Grupo 28 da primeira fase da Copinha.

Com o resultado, o Vitória ultrapassa o Flamengo-SP e assume a liderança da chave. A campanha do Leãozinho até aqui é de uma vitória, um empate, quatro pontos conquistados e dois gols de saldo.

Sob comando do técnico Mário Henrique, o Rubro-Negro foi a campo com: Ezequiel; Gean, Ivan Henrique, Farias e Kauan Victor; Aucélio (Cleyton), Juninho, Alejandro Almaraz (Hiago) e Eliandro (Emerson Buiú); Emanoel (Nico Célis) e Ruan Gabriel (Wanderson).

Próximo compromisso

O Grupo 28 da Copinha terá sua última rodada na próxima sexta-feira, 9. Às 15h15, o Vitória enfrenta o Flamengo-SP, enquanto o Rio Branco-ES encara o Capivariano às 13h.

Todos os jogos da chave acontecem no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP.

