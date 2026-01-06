Cria da base pode reestrear pelo Vitória após cinco empréstimos

Dudu Miraíma em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após duas temporadas sem fazer parte do elenco do Vitória, Dudu Miraíma pode voltar a vestir vermelho e preto em 2026. O meio-campista revelado na base retornou do seu quinto empréstimo e foi reintegrado ao grupo que disputará o Campeonato Baiano.

Dudu já está treinando com o restante do elenco sob o comando do auxiliar Rodrigo Chagas. O meia deve ficar à disposição para a estreia no Baianão, neste sábado, 10, às 16h, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

Desde que foi emprestado pela primeira vez, em 2023, o atleta atualmente com 25 anos passou por Náutico, Portuguesa-SP, CSA, Noroeste-SP e São Bernardo-SP. Neste último, foi peça importante no acesso para a Série B, onde disputou 21 partidas.

O contrato de Dudu já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com validade até o fim de agosto deste ano. Ainda não há informações se o vínculo será estendido até dezembro.

Dudu Miraíma teve contrato reativado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Destaque em 2022

Pelo Vitória, Dudu se firmou na equipe que disputou a Série C do Brasileirão em 2022 e conquistou o acesso para a Segundona. Foi o o atleta que mais disputou jogos no elenco naquela temporada, com 33 no total, sendo destaque no time comandado por João Burse.