Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA

Cria da base pode reestrear pelo Vitória após cinco empréstimos

Jogador de 25 anos deve estar à disposição para a estreia no Baianão

João Grassi

Por João Grassi

06/01/2026 - 16:49 h
Dudu Miraíma em treino do Vitória
Dudu Miraíma em treino do Vitória -

Após duas temporadas sem fazer parte do elenco do Vitória, Dudu Miraíma pode voltar a vestir vermelho e preto em 2026. O meio-campista revelado na base retornou do seu quinto empréstimo e foi reintegrado ao grupo que disputará o Campeonato Baiano.

Dudu já está treinando com o restante do elenco sob o comando do auxiliar Rodrigo Chagas. O meia deve ficar à disposição para a estreia no Baianão, neste sábado, 10, às 16h, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desde que foi emprestado pela primeira vez, em 2023, o atleta atualmente com 25 anos passou por Náutico, Portuguesa-SP, CSA, Noroeste-SP e São Bernardo-SP. Neste último, foi peça importante no acesso para a Série B, onde disputou 21 partidas.

O contrato de Dudu já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com validade até o fim de agosto deste ano. Ainda não há informações se o vínculo será estendido até dezembro.

Leia Também:

Transmissão Colossal! TV Vitória vai exibir jogos do Baianão
Novo executivo do Vitória pagou própria multa para deixar ex-clube
Semana do Sócio no Vitória: veja os novos planos e descontos de 2026
Dudu Miraíma teve contrato reativado no BID
Dudu Miraíma teve contrato reativado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Destaque em 2022

Pelo Vitória, Dudu se firmou na equipe que disputou a Série C do Brasileirão em 2022 e conquistou o acesso para a Segundona. Foi o o atleta que mais disputou jogos no elenco naquela temporada, com 33 no total, sendo destaque no time comandado por João Burse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dudu miraima ec vitória mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dudu Miraíma em treino do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Dudu Miraíma em treino do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Dudu Miraíma em treino do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Dudu Miraíma em treino do Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x