DE VOLTA
Cria da base pode reestrear pelo Vitória após cinco empréstimos
Jogador de 25 anos deve estar à disposição para a estreia no Baianão
Por João Grassi
Após duas temporadas sem fazer parte do elenco do Vitória, Dudu Miraíma pode voltar a vestir vermelho e preto em 2026. O meio-campista revelado na base retornou do seu quinto empréstimo e foi reintegrado ao grupo que disputará o Campeonato Baiano.
Dudu já está treinando com o restante do elenco sob o comando do auxiliar Rodrigo Chagas. O meia deve ficar à disposição para a estreia no Baianão, neste sábado, 10, às 16h, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.
Desde que foi emprestado pela primeira vez, em 2023, o atleta atualmente com 25 anos passou por Náutico, Portuguesa-SP, CSA, Noroeste-SP e São Bernardo-SP. Neste último, foi peça importante no acesso para a Série B, onde disputou 21 partidas.
O contrato de Dudu já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com validade até o fim de agosto deste ano. Ainda não há informações se o vínculo será estendido até dezembro.
Leia Também:
Destaque em 2022
Pelo Vitória, Dudu se firmou na equipe que disputou a Série C do Brasileirão em 2022 e conquistou o acesso para a Segundona. Foi o o atleta que mais disputou jogos no elenco naquela temporada, com 33 no total, sendo destaque no time comandado por João Burse.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes