Coritiba recusa ofertas de R$ 47 milhões por atleta sondado pelo Bahia

Recém-promovido à elite do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem sob suas traves um dos principais alvos desta janela de transferências: o goleiro Pedro Morisco. No entanto, apesar do forte assédio do mercado, o Coxa recusou propostas de aproximadamente 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 47,1 milhões) pelo atleta.

Pedro Morisco foi peça-chave no acesso do Coritiba à elite | Foto: Divulgação / Coritiba

Segundo informações do UOL, um clube brasileiro e outro da Itália demonstraram interesse no jogador com ofertas nesses valores, mas o Coxa-Branca entende que o goleiro vale mais.

O Bahia chegou a sondar Morisco para entender a situação do atleta, mas o contato não avançou, conforme apurado pelo Portal A TARDE. Além do Esquadrão, Flamengo e Grêmio também buscaram informações sobre o arqueiro, porém não apresentaram propostas oficiais.

De acordo com a projeção do Coritiba, Pedro Morisco tende a se valorizar ainda mais em 2026 com a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e, o planejamento do clube é negociar o goleiro com o futebol europeu.

Um dos principais destaques da campanha do título da Série B de 2025, Pedro Morisco é visto como o principal ativo do elenco pela SAF do Coxa, que acredita que o jogador possa protagonizar a maior venda da história do Coritiba.