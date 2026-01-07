ESPORTES
Ex-goleiro do Bahia e campeão do Nordeste fecha com clube da Série C
Jogador de 31 anos não atua desde outubro de 2024 e assinou com novo clube
Por Lucas Vilas Boas
Campeão de dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste pelo Bahia, o goleiro Mateus Claus vai disputar a Série C do Brasileirão em 2026. O jogador de 31 anos foi anunciado como reforço do Guarani nesta quarta-feira, 7.
Claus está sem clube desde o final de 2024, quando viu seu contrato com o Juventude se encerrar. O goleiro entrou em campo pela última vez no dia 20 de outubro de 2024, na goleada sofrida por 5 a 3 para o Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão.
O jogador de 31 anos chegou ao Bahia por empréstimo junto ao Pelotas em 2020, para ser adquirido em definitivo na temporada seguinte.
Sem conseguir se firmar como titular, Mateus Claus viveu o seu melhor momento em 2022, quando teve a oportunidade de iniciar entre os 11 iniciais na reta final da Série B do Brasileirão, após uma lesão de Danilo Fernandes.
O goleiro disputou 12 jogos consecutivos e contribuiu com o acesso à Série A do Bahia naquela temporada. O jogador também chegou a defender o Marcílio Dias, Veranópolis, Caxias e Internacional.
Goleiro Mateus Claus está fechado com o Guarani! 🇳🇬— Guarani Futebol Clube (@guaranifc) January 7, 2026
Seja bem-vindo ao Maior do Interior! 👊#AvanteMeuBugre pic.twitter.com/BG97LIRy5W
