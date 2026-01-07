Menu
ESPORTES
ESPORTES

Ex-goleiro do Bahia e campeão do Nordeste fecha com clube da Série C

Jogador de 31 anos não atua desde outubro de 2024 e assinou com novo clube

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/01/2026 - 21:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Ex-goleiro do Bahia e campeão do Nordeste fecha com clube da Série C
-

Campeão de dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste pelo Bahia, o goleiro Mateus Claus vai disputar a Série C do Brasileirão em 2026. O jogador de 31 anos foi anunciado como reforço do Guarani nesta quarta-feira, 7.

Claus está sem clube desde o final de 2024, quando viu seu contrato com o Juventude se encerrar. O goleiro entrou em campo pela última vez no dia 20 de outubro de 2024, na goleada sofrida por 5 a 3 para o Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O jogador de 31 anos chegou ao Bahia por empréstimo junto ao Pelotas em 2020, para ser adquirido em definitivo na temporada seguinte.

Mateus Claus
Mateus Claus | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Sem conseguir se firmar como titular, Mateus Claus viveu o seu melhor momento em 2022, quando teve a oportunidade de iniciar entre os 11 iniciais na reta final da Série B do Brasileirão, após uma lesão de Danilo Fernandes.

O goleiro disputou 12 jogos consecutivos e contribuiu com o acesso à Série A do Bahia naquela temporada. O jogador também chegou a defender o Marcílio Dias, Veranópolis, Caxias e Internacional.

