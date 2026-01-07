Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO DM

Ex-alvo do Bahia sofre lesão grave nos primeiros dias em novo clube

Goleiro de 24 anos foi recém contratado pelo Cruzeiro

João Grassi

Por João Grassi

07/01/2026 - 20:38 h
Matheus Cunha em treino do Cruzeiro
Matheus Cunha em treino do Cruzeiro -

Alvo antigo do Bahia, Matheus Cunha acaba de ser contratado pelo Cruzeiro e começou sua jornada de maneira negativa. O goleiro de 24 anos lesionou o joelho e deve ficar afastado dos gramados por um longo período.

De acordo com o clube mineiro, Matheus Cunha foi diagnosticado com uma lesão no menisco e passará por cirurgia. O atleta já não entrava em campo desde maio de 2025, quando defendeu o Flamengo em duelo com o Botafogo-PB pela Copa do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jovem arqueiro foi anunciado como reforço da Raposa em 1º de janeiro, tendo se apresentado em Belo Horizonte apenas na última sexta, 2. De acordo com o ge.globo, ele sofreu a entorse na segunda-feira, 5, com pouco dias de treino.

Leia Também:

Cruzeiro pede R$ 326 milhões por Kaio Jorge após interesse do Flamengo
Santos encaminha empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro
"Só agradecer": lateral-esquerdo se despede do Bahia nas redes sociais
Jhon Solis, do Girona, nunca esteve no radar do Bahia; veja detalhes

Cunha chegou ao Cruzeiro sem custos de transferência, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Flamengo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cruzeiro EC EC Bahia lesão mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matheus Cunha em treino do Cruzeiro
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Matheus Cunha em treino do Cruzeiro
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Matheus Cunha em treino do Cruzeiro
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Matheus Cunha em treino do Cruzeiro
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x