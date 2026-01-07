Ex-alvo do Bahia sofre lesão grave nos primeiros dias em novo clube

Matheus Cunha em treino do Cruzeiro - Foto: Gustavo Martins | Cruzeiro

Alvo antigo do Bahia, Matheus Cunha acaba de ser contratado pelo Cruzeiro e começou sua jornada de maneira negativa. O goleiro de 24 anos lesionou o joelho e deve ficar afastado dos gramados por um longo período.

De acordo com o clube mineiro, Matheus Cunha foi diagnosticado com uma lesão no menisco e passará por cirurgia. O atleta já não entrava em campo desde maio de 2025, quando defendeu o Flamengo em duelo com o Botafogo-PB pela Copa do Brasil.

O jovem arqueiro foi anunciado como reforço da Raposa em 1º de janeiro, tendo se apresentado em Belo Horizonte apenas na última sexta, 2. De acordo com o ge.globo, ele sofreu a entorse na segunda-feira, 5, com pouco dias de treino.

Cunha chegou ao Cruzeiro sem custos de transferência, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Flamengo.