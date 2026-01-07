NO DM
Ex-alvo do Bahia sofre lesão grave nos primeiros dias em novo clube
Goleiro de 24 anos foi recém contratado pelo Cruzeiro
Por João Grassi
Alvo antigo do Bahia, Matheus Cunha acaba de ser contratado pelo Cruzeiro e começou sua jornada de maneira negativa. O goleiro de 24 anos lesionou o joelho e deve ficar afastado dos gramados por um longo período.
De acordo com o clube mineiro, Matheus Cunha foi diagnosticado com uma lesão no menisco e passará por cirurgia. O atleta já não entrava em campo desde maio de 2025, quando defendeu o Flamengo em duelo com o Botafogo-PB pela Copa do Brasil.
O jovem arqueiro foi anunciado como reforço da Raposa em 1º de janeiro, tendo se apresentado em Belo Horizonte apenas na última sexta, 2. De acordo com o ge.globo, ele sofreu a entorse na segunda-feira, 5, com pouco dias de treino.
Cunha chegou ao Cruzeiro sem custos de transferência, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Flamengo.
