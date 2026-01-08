Menu
HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Palmeiras confirma retorno da maior artilheira da história do clube

Maior artilheira da história do clube, atacante deixa o futebol dos EUA e recusa proposta do Barcelona para vestir a camisa do Verdão em 2026

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

08/01/2026 - 7:54 h | Atualizada em 08/01/2026 - 9:01
Bia Zaneratto em treino no Palmeiras
Bia Zaneratto em treino no Palmeiras -

Bia Zaneratto está de volta ao Palmeiras para a sua quarta passagem pelo clube. A atacante de 32 anos estava atuando na MLS, pelo Kansas City Current, dos Estados Unidos, desde o início de 2024. A atleta é a maior artilheira da história do Palmeiras: em suas passagens, ela soma 83 partidas, 55 gols e dois títulos.

Nome experiente da Seleção Brasileira, a artilheira participou de quatro Copas do Mundo (2011, 2015, 2019 e 2023), além de duas participações em Jogos Olímpicos (2016 e 2020). Conquistou duas Copas América pela Seleção, em 2018 e 2022, tornando-se a jogadora do Palmeiras com mais partidas e gols defendendo o país, com 12 gols em 36 partidas.

Bia Zaneratto pelo Palmeiras
Bia Zaneratto pelo Palmeiras | Foto: Paloma Cassiano/Palmeiras

Em sua última passagem pelo Alviverde, Bia Zaneratto conquistou o Paulistão e a Copa Libertadores, além do vice-campeonato brasileiro, terminando as competições como artilheira.

Leia Também:

Clube da Série B pedirá reconhecimento de título brasileiro à CBF
Fechado com o Bahia, lateral dá adeus ao ex-clube e manda recado
Ex-goleiro do Bahia e campeão do Nordeste fecha com clube da Série C

Segundo apuração do UOL, a atacante estava sendo sondada pelo Barcelona, mas preferiu o retorno ao Verdão após a saída de Amanda Gutierres, que está deixando o clube rumo à MLS para defender o Boston Legacy.

Após as chegadas de Duda Santos, Ana Guimarães, Layssa Santos, Duda Basílio e Glaucia, Zaneratto torna-se a sexta contratação da temporada do Palmeiras, reforçando o planejamento do clube em fortalecer o elenco para manter a competitividade em 2026.

Tags:

Bia zaneratto Contratações futebol feminino mercado da bola mls Palmeiras seleção brasileira

x