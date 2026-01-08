Novo diretor do Vitória exalta base e cobra "mentalidade de ganhar"

Sérgio Papellin - Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

Sérgio Papellin, novo diretor de futebol do Esporte Clube Vitória, foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira, 8, e demonstrou entusiasmo e ambição para a temporada. O dirigente, que deixou o Fortaleza, destacou a importância de equilibrar a busca por conquistas com uma gestão financeira responsável.

Em sua primeira coletiva, Papellin revelou ter ficado "encantado" com a estrutura do clube e fez questão de se alojar no CT da equipe, a Toca do Leão. "Eu fiz questão de ficar alojado aqui no CT do clube, né? Para ir me entrosando já com a comissão, com os atletas do clube", afirmou.

Principal meta

Apesar de mirar todos os títulos em disputa, a principal meta traçada pelo novo diretor é a permanência na elite do futebol nacional.

"Esperamos ter uma temporada de muito sucesso aqui no Vitória. Que a nação rubro-negra tenha um ano muito, muito abençoado e a gente consiga nosso objetivo de conquista no Campeonato Brasileiro, que é a nossa principal meta."

O dirigente ressaltou a dificuldade da competição e a importância da elite para as finanças do clube nordestino.

"Acho que o clube nordestino hoje, basicamente, depende muito do Campeonato Brasileiro para ter o suporte financeiro que nós precisamos para seguir adiante. Então, o Vitória, graças a Deus, conseguiu mais um ano de Série A, que é difícil pra caramba, é uma competição muito difícil", disse.

Olhar para a base

Papellin enfatizou a necessidade de montar uma equipe forte, mas com responsabilidade orçamentária, citando a sua experiência em conquistas de títulos. Ele disse ter conquistado 13 estaduais em passagens por outros clubes e busca repetir o sucesso no Vitória.

"Eu penso em coisas grandes para o Vitória, assim como o Vitória é um clube grande, mas tem um orçamento limitado, né? A gente não pode sair rasgando como alguns clubes do futebol brasileiro começam a gastar mais do que arrecada, daqui a pouco estão pedindo esmola. Então, nós temos que ter muita responsabilidade."

Ele também indicou que o Campeonato Estadual será uma oportunidade para avaliar os jovens talentos da base, lembrando do histórico formador do clube.

"A base do Vitória era a melhor do Nordeste, revelou grandes jogadores. Era exemplo para todos os clubes do Nordeste, até do Brasil. Então, esse início do Campeonato [Estadual] é uma oportunidade para você ver alguns talentos que tem aí na base e os que aproveitar."