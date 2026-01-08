DIRETOR DE FUTEBOL
Marinho vem? Novo diretor explica metodologia de contratações
Dirigente afirma que contratações passarão pelo presidente e comissão técnica, incluindo Manequinha
Por João Grassi e Jair Mendonça Jr.
O novo diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papellin, apresentado nesta quinta, 8, esclareceu em coletiva sua filosofia de contratações e gestão, usando o atacante Marinho como exemplo.
Papellin confirmou ter uma boa relação com o jogador e revelou um contato recente. "Eu tenho uma boa relação com o Marinho, entendeu? Inclusive me ligou, desejou boa sorte aqui no Vitória."
No entanto, o dirigente foi enfático ao afirmar que nenhuma contratação, por mais midiática que seja, será decidida de forma unilateral. Ele defende um processo democrático que envolve toda a estrutura do clube.
"Mas eu não vou decidir só a contratação. Acho que você tem que ser democrático. Não vou decidir só, vai decidir junto com o presidente, junto com a comissão técnica, entendeu? Com o Manequinha, que é um amigo de longa data", disse.
Adaptável ao ambiente
Papellin aproveitou para criticar a postura de alguns colegas de profissão que chegam a um novo clube e tentam impor seu estilo, trazendo um grande número de pessoas de fora, entre profissionais e atletas.
"Eu critico alguns colegas meus de profissão que chegam no clube e querem impor tudo do jeito dele. Eu acho que não. Quando você chega num clube, você tem que se adequar ao clube, às pessoas do clube", pontuou.
