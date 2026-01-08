Papellin detalha papel do executivo além das contratações; saiba tudo

Sérgio Papellin, novo executivo de futebol do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Novo executivo de futebol do Vitória, Sérgio Papellin revelou que seu trabalho tem diversas funções além da atuação no mercado. Em geral, torcedores tem a visão de que estes profissionais chegam apenas para negociar contratações, mas o diretor garante que vai além disso.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, durante sua apresentação no Barradão, Papellin afirmou que chegou a pedir para o técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, que não jogasse "muito aberto". O pedido do dirigente foi devido ao mau momento do Leão do Pici no Brasileirão de 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quando eu voltei agora pro Fortaleza, eu disse para o Vojvoda: 'estamos num momento aqui que não pode jogar muito aberto, porque se você ganhar de 1 a 0 é um resultado sensacional, o que vale hoje é o três pontos'. Nós estamos na zona de rebaixamento, então você tem que reinventar, mudar o jeito de jogar. O Palermo, quando chegou, começou a jogar desse jeito, na transição, e nós fizemos um bom restante de campeonato, passamos nove jogos sem perder", relembrou Papellin.

De acordo com Papellin, seu papel como diretor de futebol abrange ter uma "relação com todos setores do clube". Ele revelou que se faz presente no dia a dia de setores como fisioterapia e nutrição.

"Envolve tudo, essa relação com todos os setores do clube, com fisioterapia, com nutrição. Às vezes a fisioterapia está demorando para entregar o jogador de volta para o campo, você tem que ir lá reclamar. Se for necessário, faz uma troca ou outra. Todo mundo fica subordinado ao futebol, você tem que atuar em todas as áreas. O pessoal do Scout, quando você não está na janela, tem que entrar no mercado para ir captando jogador, assistindo todos os campeonatos do Brasil e América do Sul", continuou o dirigente.

De olho no vestiário

Papellin ainda comentou sobre a importância de estar atento ao ambiente, o que ele afirma ser essencial para o "sucesso". O executivo pontuou que não deve haver espaço para atletas com "vaidades" e que ficam de "cara feia" quando estão com baixa minutagem.

"A janela é quando você trabalha muito, pra poder contratar as peças que necessita. Quando termina, você tem que ir no dia a dia, que é importante pra caramba. No mundo do futebol, pra ter sucesso, você tem que ter um ambiente de trabalho muito bom, não pode ter jogador com vaidade. Jogador às vezes fica no banco, quando não joga, fica com cara feia pra todo mundo, pra treinador, pra diretoria", indicou Papellin.

"Isso no clube é muito ruim. Você tem que ter um grupo que realmente tenha compromisso com o clube, independente de jogar ou não", finalizou.