Vitória pode utilizar time principal no clássico Ba-Vi pelo Baianão

Com um grupo trabalhando em separado sob comando do auxiliar Rodrigo Chagas, o Vitória vai utilizar um elenco alternativo no Campeonato Baiano. Apesar do planejamento já reforçado pela diretoria, o duelo contra o rival Bahia pode ser diferente.

O time rubro-negro para o Baianão será formado por atletas da base, que retornaram de empréstimo e de baixa minutagem na última temporada. No entanto, o executivo de futebol Sérgio Papellin não descarta a utilização de jogadores da equipe principal Ba-Vi.

Em entrevista durante sua apresentação nesta quinta-feira, 8, Papellin comentou que o elenco principal fará ao menos um amistoso antes do início do Brasileirão, mas também levantou a possibilidade desses atletas estarem presentes no clássico.

"Existe a possibilidade de usar o time principal contra o Bahia. A gente não pode iniciar o Brasileiro sem ter um amistoso. Pensamos em fazer um amistoso nesta temporada para pegar um ritmo. Então, existe a possibilidade desse amistoso e usarmos a equipe principal no clássico contra o Bahia. É um campeonato a parte. Não está certo, mas existe a possibilidade de usar um time principal no clássico", afirmou Papellin.

Vitória x Bahia

O primeiro clássico Ba-Vi de 2025 está marcado para o dia 25 de janeiro, um domingo, às 16h. O Vitória recebe o Bahia no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.