ESPORTES
ESPORTES

Rogério Ceni é inspiração para reforço de clube da Série A

Atual técnico do Bahia, Ceni é lembrado pela revolução do jogo com os pés

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 3:20 h | Atualizada em 09/01/2026 - 7:19
Rogério Ceni em treinamento pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo
O técnico Rogério Ceni, do Bahia, segue desenvolvendo sua carreira como treinador a cada temporada, mas, como jogador, o ex-goleiro já é motivo de inspiração para muitos atletas, especialmente do São Paulo. Novo reforço do clube paulista, o goleiro Carlos Coronel destacou o atual treinador do Esquadrão de Aço como uma das maiores referências da sua carreira.

"O Rogério [Ceni] é pioneiro em termos de jogar com os pés no futebol brasileiro. Ele dominava bem essa arte, então tenho ele como referência sim. Ele ainda foge um pouco, porque ele era especialista em bater faltas, e isso eu ainda não tentei [risos]", revelou o jogador.

Considerado maior ídolo da história do São Paulo, Rogério tem mais de 14 títulos vestindo vermelho, branco e preto, com direito a Mundial de Clubes, três Campeonatos Brasileiros e duas Copas Libertadores. Como goleiro, Ceni ainda consolidou o jogo com os pés como uma das principais qualidades de um atleta da posição.

Brasileiro naturalizado paraguaio, Carlos Coronel foi revelado pelo Red Bull Brasil, mas saiu antes mesmo de estrear profissionalmente rumo à Áustria, para atuar no Liefering e posteriormente no RB Salzburg. O jogador também soma passagens pelo Bethlehem Steel, Philadelphia Union e New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

x