"Kike Oliveira escolheu o Bahia", revela Cadu Santoro

Durante a coletiva de apresentação do seu primeiro reforço na temporada de 2026, do uruguaio Kike Oliveira, que aconteceu nesta quinta-feira, 8. O diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro, revelou que o atacante teve preferência em fechar com o tricolor de aço. Quando o mesmo recebeu propostas de times do seu país de origem e também de outras equipes de dentro do Brasil.

"A gente está muito feliz dele ter escolhido o Bahia, apesar de outras ofertas e apesar da possibilidade de ter retornado ao seu país de origem, ele optou e entendeu o que a gente queria como vir em uma temporada, mas com a possibilidade de uma continuidade nos próximos anos dentro do Bahia e do grupo City. Ele optou por estar aqui conosco e isso tem que se valorizar", declarou.

Rumores e desfecho com Kike

Antes do atacante fechar com o Esquadrão, rumores da imprensa do Sul do país, principalmente de pessoas ligadas ao Grêmio, apontavam a vontade do jogador em não querer integrar o elenco do Esporte Clube Bahia para a temporada de 2026. Segundo a imprensa sulista, o objetivo dele era voltar a atuar no futebol uruguaio. Mas isso não se concretizou e o jogador chegou ao Tricolor já se sentindo em casa.

"Me custou muito a adaptação no Grêmio. Também o fator confiança. Desde que pisei aqui encontrei outro ar, outro sistema que encontrei lá. (No Bahia) Estou me sentindo em casa. E ter companheiros uruguaios que me receberam bem me ajuda muito"



O atacante chega ao Bahia para reforçar o setor de ataque do time, recentemente atuou pela equipe do Grêmio na temporada de 2025, onde jogou 37 partidas, com 5 gols e 2 assistências, sua temporada de destaque foi defendendo o Los Angeles FC, da MLS, onde em 2024 jogou 35 partidas, com 14 gols marcados e 5 assistências distribuídas.