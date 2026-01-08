Bahia oficializa a contratação do lateral-direito Román Gómez

- Foto: clmerlo5

O Bahia anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026. Nesta quinta-feira, 8, o Tricolor de Aço oficializou a chegada do lateral-direito Ramón Gómez, de 21 anos, contratado em definitivo junto ao Estudiantes de La Plata, da Argentina.

O argentino assinou contrato válido por quatro temporadas, até dezembro de 2030. Para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta, o Bahia desembolsou cerca de 3 milhões de dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 16 milhões na cotação atual. O Estudiantes manterá os 10% restantes em caso de uma venda futura.

Ramón Gómez chegou a Salvador na madrugada desta terça-feira para realizar exames médicos e formalizar o vínculo no CT Evaristo de Macedo. A reapresentação oficial do elenco tricolor aconteceu na segunda-feira, 5, e já contou com a presença do atacante Cristian “Kike” Oliveira, anunciado pelo clube no fim do dia.