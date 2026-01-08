Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO CONTRATADO!

Bahia oficializa a contratação do lateral-direito Román Gómez

Argentino assinou contrato até dezembro de 2031

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/01/2026 - 10:47 h | Atualizada em 08/01/2026 - 11:22
Imagem ilustrativa da imagem Bahia oficializa a contratação do lateral-direito Román Gómez
-

O Bahia anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026. Nesta quinta-feira, 8, o Tricolor de Aço oficializou a chegada do lateral-direito Ramón Gómez, de 21 anos, contratado em definitivo junto ao Estudiantes de La Plata, da Argentina.

O argentino assinou contrato válido por quatro temporadas, até dezembro de 2030. Para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta, o Bahia desembolsou cerca de 3 milhões de dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 16 milhões na cotação atual. O Estudiantes manterá os 10% restantes em caso de uma venda futura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Campeão pelo Bahia é anunciado por clube que jogará Libertadores
Clube da Série A encaminha contratação de alvo do Bahia
"Vitória é completamente a favor da torcida mista", afirma Fábio Mota

Ramón Gómez chegou a Salvador na madrugada desta terça-feira para realizar exames médicos e formalizar o vínculo no CT Evaristo de Macedo. A reapresentação oficial do elenco tricolor aconteceu na segunda-feira, 5, e já contou com a presença do atacante Cristian “Kike” Oliveira, anunciado pelo clube no fim do dia.

Clique aqui para saber como joga Ramón Gómez

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia futebol baiano mercado da bola reforços Bahia Román Gómez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x