REFORÇO NO ESQUADRÃO
Kike Oliveira abre o jogo sobre fase no Grêmio e mira gols no Bahia
Novo atacante do Esquadrão cita confiança e ambiente como chaves para recuperar o faro de gol dos tempos de MLS em sua chegada ao clube
Por Téo Mazzoni e Valdomiro Neto
Na entrevista coletiva de apresentação do atacante Kike Oliveira ao Esporte Clube Bahia, nesta quinta-feira, 8, o reforço do esquadrão foi questionado sobre seu desempenho nas últimas temporadas.
Em 2024 o atacante defendeu o Los Angeles FC, onde jogou por 35 partidas na temporada com 14 gols e 5 assistências, e logo após no ano de 2025 defendeu as cores do Grêmio, onde não teve bom rendimento, com apenas 5 gols e 2 assistências.
O jogador ressaltou que o ambiente faz muita diferença no desempenho em campo, ressaltou a importância do ambiente a confiança em si mesmo e a dos companheiros.
"Acho que é a confiança que tenho, que os companheiros me dão, em volta do clube, em volta da cidade, e como o jogador deve se sentir feliz, como me sinto de estar aqui, de estar com meus companheiros e o corpo técnico, e o lugar que eu queria estar tem muito tempo"
Conversa com Rogério Ceni
Ao ser questionado como foi o primeiro contato com o técnico do Bahia, Rogério Ceni, Kike explicou como foi o processo de acolhimento do treinador com ele e como foi a primeira conversa diante do comandante técnico do time.
"Na primeira conversa que tive com Rogério, ele me abraçou, disse que sou muito bem-vindo, ele me falou que aqui eu estou em casa, e depois ele me mandou vídeos de como funciona a equipe, como quer que eu jogue, como quer que eu defenda. Ele sabe as minhas características, sabe que eu gosto muito de defender, mas gosto mais ainda de atacar, e ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque."
