Dia de Futebol! Confira os confrontos decisivos desta quinta-feira

Liverpool em campo - Foto: Divulgação/ X

Esta quinta-feira reserva uma programação especial para os amantes do futebol de qualidade, o dia conta com jogos importantes em diversos locais do planeta, como o Campeonato Saudita, a semifinal da supercopa da Espanha e confronto da parte de cima da tabela do futebol inglês.

O dia começa com a partida entre Al-Nassr e Al-Qadsiah, no estádio Al Awwal, às 14:30. Confronto entre duas equipes que habitam o G6 da competição saudita, o time do craque Cristiano Ronaldo ocupa a segunda colocação com 31 pontos, atrás somente do Al-Hilal, que possui 32 pontos conquistados. O Al-Qadsiah ocupa a quinta colocação do campeonato com 24 pontos, na beira do G6, atrás do Al-Ahli, time do brasileiro Roberto Firmino. A partida vale pela 13ª rodada do campeonato e será de fundamental importância para a definição do topo da tabela.

Cristiano Ronaldo em treino | Foto: Divulgação/ X

Supercopa da Espanha

O Dérbi de Madrid decidirá quem vai disputar a final da Supercopa da Espanha contra a equipe do Barcelona. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam em solo árabe, no estádio Rei Abdullah, em Jedá, às 16h. O Real Madrid encabeça a lista de maiores ganhadores da competição, atrás apenas do Barcelona, que tem 15 títulos da Supercopa. O Atlético de Madrid tem apenas dois troféus deste torneio; o último foi conquistado no ano de 2014.

Real Madrid comemorando gol | Foto: Divulgação/ X

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, tem um histórico recente positivo contra a equipe comandada por Xabi Alonso, vencendo os últimos dois clássicos: uma vitória com goleada histórica de 5 a 2, na sétima rodada de La Liga, e o triunfo por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas da Champions League de 2024/2025, jogo que terminou com o Real Madrid se classificando nos pênaltis para a próxima fase da competição continental.

Atlético de Madrid treinando | Foto: Divulgação/ X

Desfalques das equipes

Pelo lado do Real Madrid, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com o lateral Alexander-Arnold e também com o zagueiro Éder Militão, ambos lesionados. Como dúvida, o Real Madrid tem o zagueiro Huijsen e o lateral Carvajal. Brahim Díaz está com a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

Pelo lado atleticano da capital, o técnico Diego Simeone também tem desfalques para o clássico decisivo. Ele não poderá contar com o zagueiro Lenglet e o atacante Nico González, que seguem lesionados. O meia-atacante Pablo Barrios não treinou com o time na véspera do jogo e está praticamente descartado da partida.

Juliano Alvarez em treino | Foto: Divulgação/ X

Campeonato Inglês

Confronto decisivo na terra onde surgiu o futebol: Arsenal e Liverpool se enfrentam em partida que pode definir a distância do Arsenal para o vice-colocado Manchester City, que tropeçou recentemente contra a equipe do Brighton (1x1).

Caso os Gunners vençam hoje, chegarão aos 51 pontos, isolando-se ainda mais na liderança. O City acumula 43 pontos, empatado com o Aston Villa, tendo o Liverpool em quarto lugar logo em seguida.

Para os Reds, é de essencial importância a vitória no jogo de hoje para reafirmar a boa fase recente, com três vitórias consecutivas no campeonato, e para abrir vantagem sobre o adversário que está na cola do time: a sensação da Premier League, o Brentford.

Retrospecto e como vêm as equipes

O retrospecto histórico entre as equipes é equilibrado: nos últimos 46 jogos, o Liverpool venceu 15 vezes, enquanto o Arsenal venceu 11 partidas, com 20 empates nesse recorte.

Os Gunners chegam com reforços importantes, como o retorno do ponta Bukayo Saka e do meia Leandro Trossard, poupados do último compromisso. Entretanto, os jovens Cristhian Mosquera e Max Dowman estão confirmados como desfalques, enquanto Calafiori segue como dúvida.

Time do Arsenal comemorando gol | Foto: Divulgação/ X

Os Reds chegam com um cenário um pouco mais caótico: ausências importantes como Mohamed Salah, que defende a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, além de Alexander Isak, que está fora após ter fraturado a fíbula, e Wataru Endo, também lesionado.