Bahia tem retornos importantes para o início da temporada; confira

Bahia treinando no CT Evaristo de Macedo - Foto: Téo Mazzoni/Redação

Em treino aberto realizado no CT Evaristo de Macedo, nesta quinta-feira, 8, o elenco do Bahia fez atividades com bola e tem retornos importantes para o começo da temporada de 2026.

Os atletas Ademir, Michel Araújo e David Duarte voltam a treinar junto ao grupo principal após periodo se recuperando de lesão

Ademir

Sofreu uma lesão muscular na coxa na última rodada do Brasileirão, no dia sete de dezembro, em jogo contra o Fluminense.

Com a camisa tricolor, Ademir atuou em 55 jogos na temporada de 2025, com 5 gols e 14 assistências.

Michel Araújo

Jogador com mais lesões dentro da equipe do Bahia, Michel Araújo retorna depois de lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo

Na ultima temporada, o atacante participou de 48 partidas com a camisa do Bahia, com 6 gols e 5 assistências.

David Duarte

Sofreu um estiramento muscular na coxa em novembro de 2025, na derrota para o Fortaleza.

Na temporada de 2025, o defensou entrou em campo em 43 jogos e marcou 1 gol e 1 assistência.

Em transição

Sanábria

Segue em fase de transição após ficar um período fora dos gramados, por ter sofrido uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP)

Na ultima temporada do jogador, o argentino entrou em campo 11 vezes, onde marcou 1 gol e não distribuiu assistências pelo tricolor.