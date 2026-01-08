Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO REFORÇO

Gómez promete garra no Bahia: "Jogo de sacrifício e defesa"

Apresentado no Esquadrão, jovem argentino de 21 anos detalha suas características e analisa diferenças entre o futebol brasileiro e o de seu país

Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

Por Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

08/01/2026 - 13:18 h
Román Gómez apresentado ao Bahia
Román Gómez apresentado ao Bahia -

Apresentado oficialmente no clube durante a coletiva de imprensa promovida pelo Esporte Clube Bahia, que aconteceu nesta quinta-feira, 8, o defensor de 21 anos, Román Gómez, ressaltou a experiência de jogar fora de seu país de origem pela primeira vez. O atleta veio do futebol argentino, onde defendeu a equipe do Estudiantes.

“Uma experiência nova para mim estar aqui longe de minha família. É um desafio profissional e pessoal, estou com as melhores expectativas que se pode ter, e esperamos que seja um bom ano para todos.”

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Características de jogo

O novo reforço do Esquadrão foi questionado sobre suas características de jogo e no que pode agregar ao elenco do Bahia na temporada.

"Tenho características defensivas, um pouco mais de garra, sacrifício. É um pouco do que meu jogo representa e venho para somar e agregar à equipe o máximo que puder, e fazer o possível para vencer."

Diferença do futebol brasileiro para o futebol argentino

O novo defensor foi questionado sobre as diferenças entre o futebol argentino e o futebol brasileiro, e ressaltou o ritmo de jogo e a questão do gramado.

"Uma característica aqui do futebol brasileiro é que se tem mais a bola. O campo na Argentina é mais duro, é mais de disputa."

O jovem defensor argentino de 21 anos chega ao Bahia nesta janela de transferências após defender as cores do Estudiantes, onde, na temporada de 2025, atuou em 26 partidas, marcando um gol e não distribuindo assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

características de jogo Esporte Clube Bahia futebol argentino jovem defensor Román Gómez transferências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Román Gómez apresentado ao Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Román Gómez apresentado ao Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Román Gómez apresentado ao Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Román Gómez apresentado ao Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x