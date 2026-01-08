Gómez promete garra no Bahia: "Jogo de sacrifício e defesa"

Román Gómez apresentado ao Bahia - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Apresentado oficialmente no clube durante a coletiva de imprensa promovida pelo Esporte Clube Bahia, que aconteceu nesta quinta-feira, 8, o defensor de 21 anos, Román Gómez, ressaltou a experiência de jogar fora de seu país de origem pela primeira vez. O atleta veio do futebol argentino, onde defendeu a equipe do Estudiantes.

“Uma experiência nova para mim estar aqui longe de minha família. É um desafio profissional e pessoal, estou com as melhores expectativas que se pode ter, e esperamos que seja um bom ano para todos.”

Características de jogo

O novo reforço do Esquadrão foi questionado sobre suas características de jogo e no que pode agregar ao elenco do Bahia na temporada.

"Tenho características defensivas, um pouco mais de garra, sacrifício. É um pouco do que meu jogo representa e venho para somar e agregar à equipe o máximo que puder, e fazer o possível para vencer."

Diferença do futebol brasileiro para o futebol argentino

O novo defensor foi questionado sobre as diferenças entre o futebol argentino e o futebol brasileiro, e ressaltou o ritmo de jogo e a questão do gramado.

"Uma característica aqui do futebol brasileiro é que se tem mais a bola. O campo na Argentina é mais duro, é mais de disputa."

O jovem defensor argentino de 21 anos chega ao Bahia nesta janela de transferências após defender as cores do Estudiantes, onde, na temporada de 2025, atuou em 26 partidas, marcando um gol e não distribuindo assistências.