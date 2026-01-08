Bahia traça perfil de contratações, mas esbarra em 'limite' do Grupo City

Por Teo Mazzoni e Gustavo Zambianco
O Esporte Clube Bahia se mostrou ativo na primeira janela de transferências de 2026, com, até esta quinta-feira, 8, duas contratações anunciadas, o atacante Kike Oliveira e o lateral-direito Román Gómez. Esse movimento ainda pode continuar, visto que a diretoria do “Esquadrão” se mostrou proativa em busca preencher as lacunas do elenco.
Após as duas contratações anunciadas oficialmente nos últimos dias, a diretoria do clube Baiano definiu um perfil para possíveis futuras contratações, de acordo com apurações do Portal A TARDE seriam: jogadores jovens com potencial de revenda e retorno esportivo ao clube.
Por mais que a torcida tricolor venha exigindo contratações de jogadores de renome, como o goleiro Weverton do Palmeiras e o atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. Porém, esses atletas não estariam no escopo do clube atualmente procura jogadores que não peçam valores altos e que ainda possam render um bom valor transferências futuras.
Atacante é uma posição buscada
Apurações feitas pelo Portal A TARDE apontam que a alta cúpula do clube entende que um dos principais objetivos para esta janela de transferências é a busca por um novo atacante de área para o clube, visto que atualmente o plantel conta somente com Willian José para esta função.
Tal cenário se mantém desde o meio da última temporada, quando o Bahia oficializou a venda do atacante Lucho Rodríguez ao Neom SC, da Arábia Saudita
Setores já preenchidas
Apesar das preocupações com a contratação de um “nove” de ofício, a diretoria tricolor entende que algumas posições já estariam completas com as peças atuais do elenco. Os setores entendidos como fechados são:
- Atacantes pelos lados;
- Meio-campistas.
Esses setores do campo receberão peças novas somente se algum dos atletas que os compõem forem transferidos.
Goleiro segue sendo desejado
Uma posição que segue no escopo do Tricolor de Aço é a de goleiro, porém, não com a mesma urgência de como era antes.
