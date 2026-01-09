Menu
HOME > ESPORTES
JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

Além da dupla Ba-Vi: confira como está o mercado da bola da Série A

Veja como cada clube do Brasileirão se movimenta no mercado de transferências

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/01/2026 - 9:58 h | Atualizada em 09/01/2026 - 10:15
Janela aberta agita bastidores dos 20 clubes do Brasileirão
Janela aberta agita bastidores dos 20 clubes do Brasileirão -

A janela de transferências do futebol brasileiro foi oficialmente aberta há poucos dias, mas os clubes iniciaram as movimentações nos bastidores muito antes disso. Por esse motivo, o mercado da bola já está a todo vapor.

Bahia e Vitória, por exemplo, anunciaram duas contratações oficiais cada até o momento da publicação desta matéria. Pelo lado azul, vermelho e branco de Salvador, chegaram o atacante uruguaio Cristian “Kike” Olivera e o lateral-direito argentino Román Gómez. Já no rubro-negro da capital baiana, foram contratados o lateral-direito Matheusinho e o volante Caíque Gomes.

Mas, além da dupla Ba-Vi, como andam as movimentações dos outros 18 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Confira abaixo as contratações oficiais dos adversários de Bahia e Vitória, organizadas por número de reforços:

0 contratações

  • Corinthians (0) - Nenhuma contratação anunciada

1 contratação

  • Internacional (1) – Victor Gabriel
  • Grêmio (1) – Caio Paulista
  • Palmeiras (1) – Marlon Freitas
  • Flamengo (1) – Vitão
  • Santos (1) – Gabigol
  • Vasco (1) – Johan Rojas

2 contratações

  • Atlético-MG (2) – Renan Lodi, Maycon
  • Bahia (2) – Cristian Olivera, Román Gómez
  • Red Bull Bragantino (2) – Alix Vinícius, Ignacio Sosa
  • Cruzeiro (2) – Matheus Cunha, Chico da Costa
  • São Paulo (2) – Danielzinho, Carlos Coronel
  • Vitória (2) – Caíque Gonçalves, Matheusinho

3 contratações

  • Botafogo (3) – Ythallo, Riquelme, Villalba
  • Fluminense (3) – Guilherme Arana, Jemmes, Nonato

4 contratações

  • Athletico-PR (4) – Alejandro García, Gilberto, Juan Portilla, Jadson

6 contratações

  • Remo (6) – Alef Manga, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Carlinhos, João Lucas

7 contratações

  • Coritiba (7) – Gustavo, Fabinho, Fernando Sobral, Breno Lopes, Tinga, Willian Oliveira, Pedro Rocha

8 contratações

  • Chapecoense (8) – Deivity, Anderson, Marcos Vinícius, Robert Santos, Higor Meritão, João Vitor, Rafael Thyere, Jean Carlos

9 contratações

  • Mirassol (9) – Willian Machado, Igor Cariús, Denilson, Lucas Mugni, Nathan Fogaça, Galeano, Rodrigo Rodrigues, André Luís, Yuri Lara

*A lista consta apenas contratações oficiais

Tags:

Bahia mercado da bola Série A 2026 transferências futebol vitória

x