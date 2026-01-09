JANELA DE TRANSFERÊNCIAS
Além da dupla Ba-Vi: confira como está o mercado da bola da Série A
Veja como cada clube do Brasileirão se movimenta no mercado de transferências
Por Téo Mazzoni
A janela de transferências do futebol brasileiro foi oficialmente aberta há poucos dias, mas os clubes iniciaram as movimentações nos bastidores muito antes disso. Por esse motivo, o mercado da bola já está a todo vapor.
Bahia e Vitória, por exemplo, anunciaram duas contratações oficiais cada até o momento da publicação desta matéria. Pelo lado azul, vermelho e branco de Salvador, chegaram o atacante uruguaio Cristian “Kike” Olivera e o lateral-direito argentino Román Gómez. Já no rubro-negro da capital baiana, foram contratados o lateral-direito Matheusinho e o volante Caíque Gomes.
Leia Também:
Mas, além da dupla Ba-Vi, como andam as movimentações dos outros 18 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Confira abaixo as contratações oficiais dos adversários de Bahia e Vitória, organizadas por número de reforços:
0 contratações
- Corinthians (0) - Nenhuma contratação anunciada
1 contratação
- Internacional (1) – Victor Gabriel
- Grêmio (1) – Caio Paulista
- Palmeiras (1) – Marlon Freitas
- Flamengo (1) – Vitão
- Santos (1) – Gabigol
- Vasco (1) – Johan Rojas
2 contratações
- Atlético-MG (2) – Renan Lodi, Maycon
- Bahia (2) – Cristian Olivera, Román Gómez
- Red Bull Bragantino (2) – Alix Vinícius, Ignacio Sosa
- Cruzeiro (2) – Matheus Cunha, Chico da Costa
- São Paulo (2) – Danielzinho, Carlos Coronel
- Vitória (2) – Caíque Gonçalves, Matheusinho
3 contratações
- Botafogo (3) – Ythallo, Riquelme, Villalba
- Fluminense (3) – Guilherme Arana, Jemmes, Nonato
4 contratações
- Athletico-PR (4) – Alejandro García, Gilberto, Juan Portilla, Jadson
6 contratações
- Remo (6) – Alef Manga, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Carlinhos, João Lucas
7 contratações
- Coritiba (7) – Gustavo, Fabinho, Fernando Sobral, Breno Lopes, Tinga, Willian Oliveira, Pedro Rocha
8 contratações
- Chapecoense (8) – Deivity, Anderson, Marcos Vinícius, Robert Santos, Higor Meritão, João Vitor, Rafael Thyere, Jean Carlos
9 contratações
- Mirassol (9) – Willian Machado, Igor Cariús, Denilson, Lucas Mugni, Nathan Fogaça, Galeano, Rodrigo Rodrigues, André Luís, Yuri Lara
*A lista consta apenas contratações oficiais
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes