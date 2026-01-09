VEM PRO BARRADÃO!
Estreia na temporada 2026: Vitória abre vendas para público geral
Leão da Barra encara o Atlético de Alagoinhas
Por João Grassi
De volta ao Santuário! O Vitória iniciou as vendas de ingressos físicos para a estreia na temporada 2026. Utilizando um elenco alternativo no Baianão, o Leão terá o Atlético de Alagoinhas como primeiro desafio.
Os sócios do Sou Mais Vitória (SMV) já estavam liberados para fazer o check-in desde quinta-feira, 8, mas agora o público geral e torcida visitante podem adquirir os ingressos.
As entradas vão custar R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para arquibancada, enquanto as cadeiras saem por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).
As vendas são realizadas através do site da Ingresso SA ou nos pontos de venda físico do rubro-negro baiano. A bilheteria do Barradão funciona apenas no dia do jogo, neste sábado, 10, das 10h as 17h. A partida começa às 16h.
Veja abaixo os locais e preços
