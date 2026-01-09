Menu
VEM PRO BARRADÃO!

Estreia na temporada 2026: Vitória abre vendas para público geral

Leão da Barra encara o Atlético de Alagoinhas

João Grassi

Por João Grassi

09/01/2026 - 15:14 h
Barradão
Barradão -

De volta ao Santuário! O Vitória iniciou as vendas de ingressos físicos para a estreia na temporada 2026. Utilizando um elenco alternativo no Baianão, o Leão terá o Atlético de Alagoinhas como primeiro desafio.

Os sócios do Sou Mais Vitória (SMV) já estavam liberados para fazer o check-in desde quinta-feira, 8, mas agora o público geral e torcida visitante podem adquirir os ingressos.

As entradas vão custar R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para arquibancada, enquanto as cadeiras saem por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).

As vendas são realizadas através do site da Ingresso SA ou nos pontos de venda físico do rubro-negro baiano. A bilheteria do Barradão funciona apenas no dia do jogo, neste sábado, 10, das 10h as 17h. A partida começa às 16h.

Veja abaixo os locais e preços

Imagem ilustrativa da imagem Estreia na temporada 2026: Vitória abre vendas para público geral
| Foto: Divulgação | EC Vitória
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Tags:

campeonato baiano ec vitória ingressos

