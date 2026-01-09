Vitória é derrotado, mas avança para segunda fase da Copinha

Vitória está classificado para a segunda fase da Copinha - Foto: Matheus Tahan

O Vitória perdeu por 1 a 0 para o Flamengo-SP, nesta tarde de sexta-feira, 9, pela terceira rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi realizada no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP.

Apesar da derrota, o Leãozinho avançou para a primeira eliminatória da Copinha, terminando na segunda colocação da chave, com quatro pontos. O gol que definiu o placar foi marcado pelo centroavante Rhaul, logo aos 4 minutos do primeiro tempo.

Sob comando do técnico Mário Henrique, o Rubro-Negro foi a campo com uma equipe bem modificada: Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano e Wanderson; Nico Célis, Airton e Hiago Moura; Ygor Luan, Eliandro e Ruan Gabriel.

Próximo adversário

Na segunda fase da Copa SP, a base rubro-negra deve agora encarar o Palmeiras, líder do Grupo 27 e com grande vantagem para o segundo colocado. O duelo deve acontecer na próxima terça-feira, 11.