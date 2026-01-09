Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Clube vende partes de estádio e mictórios viram febre entre torcedores

Torcedores passaram a disputar itens da estrutura antes da demolição de estádio

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 18:53 h
Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills
Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills -

Uma história inusitada marcou a despedida do Highmark Stadium, estádio do Buffalo Bills, time profissional que disputa a National Football League (NFL), liga norte-americana de futebol americano. A equipe decidiu permitir que torcedores comprem partes da estrutura após seu último jogo no local e até mictórios coletivos viraram itens disputados.

No último domingo, 4, o Bills venceu o New York Jets por 35 a 8 em duelo que marcou a despedida do estádio que foi sua casa por mais de 50 anos. A franquia vai passar a jogar no New Highmark Stadium, um novo complexo avaliado em 2,1 bilhões de dólares.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Highmark Stadium
Highmark Stadium | Foto: Divulgação

Antes da demolição, quase toda a estrutura do estádio está sendo comercializado, como pedaços do gramado, traves, assentos e até armários dos vestiários, por que fizeram parte da experiência dos torcedores. Os mictórios coletivos foram um dos itens que mais atraíram interesse e, segundo organizadores, a procura superou as expectativas.

Leia Também:

Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil
Vitória é derrotado, mas avança para segunda fase da Copinha
Semana do Sócio SMV tem início com promoções e experiências

No site oficial de vendas, assentos e partes do gramado têm valores a partir de 549 dólares, enquanto peças únicas serão leiloadas. Ainda não há preço para os mictórios, porém mais de 12 mil pedidos já foram registrados para todos as peças.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

nfl

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x