Clube vende partes de estádio e mictórios viram febre entre torcedores
Torcedores passaram a disputar itens da estrutura antes da demolição de estádio
Por Lucas Vilas Boas
Uma história inusitada marcou a despedida do Highmark Stadium, estádio do Buffalo Bills, time profissional que disputa a National Football League (NFL), liga norte-americana de futebol americano. A equipe decidiu permitir que torcedores comprem partes da estrutura após seu último jogo no local e até mictórios coletivos viraram itens disputados.
No último domingo, 4, o Bills venceu o New York Jets por 35 a 8 em duelo que marcou a despedida do estádio que foi sua casa por mais de 50 anos. A franquia vai passar a jogar no New Highmark Stadium, um novo complexo avaliado em 2,1 bilhões de dólares.
Antes da demolição, quase toda a estrutura do estádio está sendo comercializado, como pedaços do gramado, traves, assentos e até armários dos vestiários, por que fizeram parte da experiência dos torcedores. Os mictórios coletivos foram um dos itens que mais atraíram interesse e, segundo organizadores, a procura superou as expectativas.
No site oficial de vendas, assentos e partes do gramado têm valores a partir de 549 dólares, enquanto peças únicas serão leiloadas. Ainda não há preço para os mictórios, porém mais de 12 mil pedidos já foram registrados para todos as peças.
