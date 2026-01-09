Clube vende partes de estádio e mictórios viram febre entre torcedores

Highmark Stadium, Estádio do Buffalo Bills - Foto: Divulgação

Uma história inusitada marcou a despedida do Highmark Stadium, estádio do Buffalo Bills, time profissional que disputa a National Football League (NFL), liga norte-americana de futebol americano. A equipe decidiu permitir que torcedores comprem partes da estrutura após seu último jogo no local e até mictórios coletivos viraram itens disputados.

No último domingo, 4, o Bills venceu o New York Jets por 35 a 8 em duelo que marcou a despedida do estádio que foi sua casa por mais de 50 anos. A franquia vai passar a jogar no New Highmark Stadium, um novo complexo avaliado em 2,1 bilhões de dólares.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Highmark Stadium | Foto: Divulgação

Antes da demolição, quase toda a estrutura do estádio está sendo comercializado, como pedaços do gramado, traves, assentos e até armários dos vestiários, por que fizeram parte da experiência dos torcedores. Os mictórios coletivos foram um dos itens que mais atraíram interesse e, segundo organizadores, a procura superou as expectativas.

No site oficial de vendas, assentos e partes do gramado têm valores a partir de 549 dólares, enquanto peças únicas serão leiloadas. Ainda não há preço para os mictórios, porém mais de 12 mil pedidos já foram registrados para todos as peças.