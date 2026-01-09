Menu
NÃO VEM!

Melou! Atleta que estava no Barradão não será mais reforço do Vitória

Zagueiro de 27 anos já havia desembarcado em Salvador

João Grassi

Por João Grassi

09/01/2026 - 20:08 h | Atualizada em 10/01/2026 - 0:31
Caio Marcelo pelo Daegu
Caio Marcelo pelo Daegu -

Jogador que estava encaminhado para reforçar o Vitória, o zagueiro Caio Marcelo, de 27 anos, não jogará no Leão. As informações foram publicadas pelo Canal do Dinâmico.

Caio, inclusive, já estava em Salvador concentrado no CT Manoel Pontes Tanjaura. Conforme a publicação, detalhes de última hora teriam feito com que a negociação não fosse concretizada.

O defensor do Daegu, da Coreia do Sul, publicou imagem nas redes sociais em uma praia no Rio de Janeiro-RJ, indicando que já deixou a capital baiana.

Imagem ilustrativa da imagem Melou! Atleta que estava no Barradão não será mais reforço do Vitória
| Foto: Reprodução | Instagram

Com isso, a diretoria rubro-negra volta ao mercado em busca de um zagueiro pela esquerda. Vale lembrar que o canhoto Diogo Antônio, de 20 anos, foi contratado para reforçar a equipe que disputa o Campeonato Baiano.

Tags:

Caio Marcelo ec vitória mercado da bola

