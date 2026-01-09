Melou! Atleta que estava no Barradão não será mais reforço do Vitória

Caio Marcelo pelo Daegu - Foto: Reprodução | Instagram

Jogador que estava encaminhado para reforçar o Vitória, o zagueiro Caio Marcelo, de 27 anos, não jogará no Leão. As informações foram publicadas pelo Canal do Dinâmico.

Caio, inclusive, já estava em Salvador concentrado no CT Manoel Pontes Tanjaura. Conforme a publicação, detalhes de última hora teriam feito com que a negociação não fosse concretizada.

O defensor do Daegu, da Coreia do Sul, publicou imagem nas redes sociais em uma praia no Rio de Janeiro-RJ, indicando que já deixou a capital baiana.

Com isso, a diretoria rubro-negra volta ao mercado em busca de um zagueiro pela esquerda. Vale lembrar que o canhoto Diogo Antônio, de 20 anos, foi contratado para reforçar a equipe que disputa o Campeonato Baiano.