"Sintonia perfeita": capitão do Vitória se despede com forte desabafo

O zagueiro Lucas Halter se despediu do Vitória nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 9. Capitão do Rubro-Negro em 2025, o defensor descreveu sua temporada como uma "sintonia perfeita" e destacou o "apoio de sempre" da torcida.

Jogar diante de vocês é inexplicável! Lucas Halter

"Há um ano, o Vitória me abriu as portas, confiou no meu trabalho e acredito que tenha sido uma sintonia perfeita. Tivemos uma temporada de luta, de entrega e de dever cumprido no final. Só posso agradecer pela oportunidade de ter vestido essa camisa e de ter sentido a energia surreal de jogar no Barradão", escreveu o zagueiro em publicação de um vídeo em seu perfil do Instagram.

"À torcida, muito obrigado por todo o apoio sempre. Jogar diante de vocês é inexplicável! Agora é hora de seguir para novos desafios. Obrigado, Leão!", completou.

Emprestado pelo Botafogo ao Vitória em 2025, Lucas Halter foi contratado em definitivo pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por cinco anos de contrato — ou seja, até 2030. O valor da negociação gira em torno de 1,5 de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.