ESPORTES
ESPORTES

"Sintonia perfeita": capitão do Vitória se despede com forte desabafo

Capitão rubro-negro em 2025, zagueiro destacou o apoio da torcida

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 21:16 h
Lucas Halter em campo pelo Vitória
Lucas Halter em campo pelo Vitória -

O zagueiro Lucas Halter se despediu do Vitória nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 9. Capitão do Rubro-Negro em 2025, o defensor descreveu sua temporada como uma "sintonia perfeita" e destacou o "apoio de sempre" da torcida.

Jogar diante de vocês é inexplicável!
Lucas Halter

"Há um ano, o Vitória me abriu as portas, confiou no meu trabalho e acredito que tenha sido uma sintonia perfeita. Tivemos uma temporada de luta, de entrega e de dever cumprido no final. Só posso agradecer pela oportunidade de ter vestido essa camisa e de ter sentido a energia surreal de jogar no Barradão", escreveu o zagueiro em publicação de um vídeo em seu perfil do Instagram.

"À torcida, muito obrigado por todo o apoio sempre. Jogar diante de vocês é inexplicável! Agora é hora de seguir para novos desafios. Obrigado, Leão!", completou.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por LUCAS HALTER (@lucas_halter)

Emprestado pelo Botafogo ao Vitória em 2025, Lucas Halter foi contratado em definitivo pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por cinco anos de contrato — ou seja, até 2030. O valor da negociação gira em torno de 1,5 de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Tags:

ecvitória Lucas Halter

x