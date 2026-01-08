Herdeiro de ídolo e ex-parceiro de Beckham: veja as caras do Baianão 2026

- Foto: Divulgação

Se existe algo que não vai faltar no Campeonato Baiano 2026 é a experiência de quem já defendeu grandes clubes do mundo e cansou o braço de levantar taças. Na Série A além de Bahia e Vitória, os outros clubes do estado também se reforçaram com grandes jogadores que prometem movimentar a competição.

Campeão da Liga Europa com o Porto, de Portugal, e da Libertadores com o Internacional, em 2010, o atacante Walter é a principal contratação do futebol do interior da Bahia. Reforço do Atlético de Alagoinhas, o jogador de 36 anos retorna à elite do Baianão após defender o Vitória em 2021.

Também com história no Rubro-Negro, embora ela seja maior, o zagueiro Victor Ramos vai jogar o Campeonato Baiano pela Juazeirense. Campeão em 2008, 2009, 2013 e 2016 do Estadual pelo Leão da Barra, o atleta de 36 anos também já conquistou a Copa do Brasil com o Palmeiras, em 2015, e promete elevar o nível do Cancão de Fogo.

Victor Ramos em treinamento pela Juazeirense | Foto: Bruno Lopes / Juazeirense

O ano é 2026 e o xerife Alex Cazumba segue em atividade e prometendo liderar o Bahia de Feira em seu retorno à Série A do Baianão. Com 144 no Tremendão, o zagueiro é revelado pela base do São Paulo e já jogou ao lado de David Beckham no LA Galaxy, em 2010.

Com passagem pela Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Geferson, convocado para disputar a Copa América em 2015 pelo técnico Dunga, defende o Jacuipense. Aos 31 anos, o jogador também já atuou no Internacional, Paysandu, Londrina, Atlético-PI e CSKA Sofia, da Bulgária.

O jovem Adriano Jr., de apenas 17 anos, filho do folclórico Adriano 'Michael Jackson', que defendeu grandes clubes como Bahia e Palmeiras, também está na lista do Jacuipense para a disputa do Baianão. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o atleta projetou a temporada.

"Fico feliz de poder estar nesse grupo maravilhoso, poder ter a chance de estrear no Campeonato Baiano, seja qualquer competição que seja. Meu pai é minha inspiração, dentro e fora de casa, no campo, sempre aprendi com ele desde pequeno. Quero agradecer por ter chance no profissional, e quem sabe realizar todos os meus sonhos", afirmou.

Adriano Junior em campo pelo Jacuipense | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outros nomes conhecidos pela torcida do Vitória também marcarão presença no Campeonato Baiano. Guilherme Rend, Miller, Van, Vicente, Ronan, Flavinho e Ruan Nascimento são alguns dos rostos que passaram pelo Leão nos últimos anos.

O pontapé inicial para o Baianão acontece neste sábado, 10, com os duelos entre Porto e Jacuipense, e Vitória e Atlético de Alagoinhas. O Bahia estreia no domingo contra o Jequié, enquanto a Juazeirense encara o Bahia de Feira. O Barcelona de Ilhéus fecha a primeira rodada pegando o Galícia.