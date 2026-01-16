Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COINCIDÊNCIA

Saiba a ligação improvável entre o BBB e o filme A Centopeia Humana

Um detalhe pouco conhecido ressurge nas redes e surpreende fãs do reality

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/01/2026 - 13:37 h
Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes
Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes -

O Big Brother Brasil reacendeu nas redes sociais, nos últimos dias, uma curiosa conexão histórica entre o reality show e o cinema de horror: o diretor de A Centopeia Humana esteve por trás do primeiro Big Brother do mundo.

A comparação ganhou força após internautas associarem o BBB, por meio de uma imagem editada por inteligência artificial, a uma cena perturbadora do filme de terror extremo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filme famoso de Hollywood ganha remake brasileiro com Isis Valverde
O filme épico de ação na Netflix que vai salvar sua noite
Prime Video fará reality show baseado em sucesso do streaming

A partir disso, usuários passaram a comentar um fato pouco conhecido: o cineasta holandês Tom Six, responsável por A Centopeia Humana, também dirigiu o primeiro Big Brother exibido no mundo.

Antes de se tornar conhecido no cinema de horror extremo, Tom Six atuou como diretor de televisão na Holanda. Em 1999, ele integrou a equipe criativa da primeira edição do Big Brother, formato criado pela produtora Endemol e exibido originalmente no país. À época, o programa se destacou por colocar desconhecidos confinados sob vigilância constante de câmeras, algo inédito para a televisão.

Anos depois, Tom Six migraria definitivamente para o cinema e chamaria atenção mundial com A Centopeia Humana, lançado em 2009. O filme acompanha um cirurgião que realiza um experimento grotesco ao costurar pessoas umas às outras, criando uma única criatura.

A obra ganhou notoriedade pelo choque e pela repercussão midiática, tornando-se referência no subgênero conhecido como “torture porn”.

Em entrevistas à imprensa britânica, o diretor já comentou que sua experiência na televisão o ajudou a compreender o comportamento humano sob pressão, elementos que também aparecem, de forma radicalizada, em seu trabalho no cinema. A informação foi destacada pela BBC ao traçar um perfil do cineasta e sua trajetória incomum entre formatos tão distintos.

Apesar das comparações feitas por fãs nas redes, não há qualquer relação direta entre a dinâmica exibida no reality brasileiro e o filme.

Ainda assim, a coincidência chama atenção e reforça como o Big Brother, desde sua origem, desperta discussões sobre exposição e limites, temas que, anos depois, apareceriam de forma muito mais sombria no cinema de Tom Six.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Big Brother Brasil filmes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes
Play

Extermínio 4 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes
Play

Ex-colegas revelam: como o jovem Wagner Moura da Facom virou estrela de cinema

Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

x