Saiba a ligação improvável entre o BBB e o filme A Centopeia Humana

Coincidência surpreendente que une Big Brother a filme de terror chama atenção nas redes - Foto: Divulgação

O Big Brother Brasil reacendeu nas redes sociais, nos últimos dias, uma curiosa conexão histórica entre o reality show e o cinema de horror: o diretor de A Centopeia Humana esteve por trás do primeiro Big Brother do mundo.

A comparação ganhou força após internautas associarem o BBB, por meio de uma imagem editada por inteligência artificial, a uma cena perturbadora do filme de terror extremo.

A partir disso, usuários passaram a comentar um fato pouco conhecido: o cineasta holandês Tom Six, responsável por A Centopeia Humana, também dirigiu o primeiro Big Brother exibido no mundo.



Dia 393049 de Quarto Branco:



Participantes ensaiam um movimento de Centopeia Humana pic.twitter.com/yf9AcQosPZ — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 15, 2026

Antes de se tornar conhecido no cinema de horror extremo, Tom Six atuou como diretor de televisão na Holanda. Em 1999, ele integrou a equipe criativa da primeira edição do Big Brother, formato criado pela produtora Endemol e exibido originalmente no país. À época, o programa se destacou por colocar desconhecidos confinados sob vigilância constante de câmeras, algo inédito para a televisão.



Anos depois, Tom Six migraria definitivamente para o cinema e chamaria atenção mundial com A Centopeia Humana, lançado em 2009. O filme acompanha um cirurgião que realiza um experimento grotesco ao costurar pessoas umas às outras, criando uma única criatura.

A obra ganhou notoriedade pelo choque e pela repercussão midiática, tornando-se referência no subgênero conhecido como “torture porn”.

Em entrevistas à imprensa britânica, o diretor já comentou que sua experiência na televisão o ajudou a compreender o comportamento humano sob pressão, elementos que também aparecem, de forma radicalizada, em seu trabalho no cinema. A informação foi destacada pela BBC ao traçar um perfil do cineasta e sua trajetória incomum entre formatos tão distintos.

Apesar das comparações feitas por fãs nas redes, não há qualquer relação direta entre a dinâmica exibida no reality brasileiro e o filme.

Ainda assim, a coincidência chama atenção e reforça como o Big Brother, desde sua origem, desperta discussões sobre exposição e limites, temas que, anos depois, apareceriam de forma muito mais sombria no cinema de Tom Six.