COINCIDÊNCIA
Saiba a ligação improvável entre o BBB e o filme A Centopeia Humana
Um detalhe pouco conhecido ressurge nas redes e surpreende fãs do reality
Por Beatriz Santos
O Big Brother Brasil reacendeu nas redes sociais, nos últimos dias, uma curiosa conexão histórica entre o reality show e o cinema de horror: o diretor de A Centopeia Humana esteve por trás do primeiro Big Brother do mundo.
A comparação ganhou força após internautas associarem o BBB, por meio de uma imagem editada por inteligência artificial, a uma cena perturbadora do filme de terror extremo.
A partir disso, usuários passaram a comentar um fato pouco conhecido: o cineasta holandês Tom Six, responsável por A Centopeia Humana, também dirigiu o primeiro Big Brother exibido no mundo.
Dia 393049 de Quarto Branco:— Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 15, 2026
Participantes ensaiam um movimento de Centopeia Humana pic.twitter.com/yf9AcQosPZ
Antes de se tornar conhecido no cinema de horror extremo, Tom Six atuou como diretor de televisão na Holanda. Em 1999, ele integrou a equipe criativa da primeira edição do Big Brother, formato criado pela produtora Endemol e exibido originalmente no país. À época, o programa se destacou por colocar desconhecidos confinados sob vigilância constante de câmeras, algo inédito para a televisão.
Anos depois, Tom Six migraria definitivamente para o cinema e chamaria atenção mundial com A Centopeia Humana, lançado em 2009. O filme acompanha um cirurgião que realiza um experimento grotesco ao costurar pessoas umas às outras, criando uma única criatura.
A obra ganhou notoriedade pelo choque e pela repercussão midiática, tornando-se referência no subgênero conhecido como “torture porn”.
Em entrevistas à imprensa britânica, o diretor já comentou que sua experiência na televisão o ajudou a compreender o comportamento humano sob pressão, elementos que também aparecem, de forma radicalizada, em seu trabalho no cinema. A informação foi destacada pela BBC ao traçar um perfil do cineasta e sua trajetória incomum entre formatos tão distintos.
Apesar das comparações feitas por fãs nas redes, não há qualquer relação direta entre a dinâmica exibida no reality brasileiro e o filme.
Ainda assim, a coincidência chama atenção e reforça como o Big Brother, desde sua origem, desperta discussões sobre exposição e limites, temas que, anos depois, apareceriam de forma muito mais sombria no cinema de Tom Six.
