Filme famoso de Hollywood ganha remake brasileiro com Isis Valverde

O filme nacional terá Isís Valverde como protagonista - Foto: Divulgação

Foi revelado nesta quinta-feira, 15, o primeiro trailer de Quarto do Pânico, remake brasileiro do longa lançado em 2002 e dirigido por David Fincher, com Jodie Foster e Kristen Stewart no elenco. A nova versão chega ao Telecine no dia 13 de fevereiro e, ao que tudo indica, não será lançada nos cinemas.

A produção nacional terá Isís Valverde como protagonista e já teve o elenco principal confirmado. Além dela, o filme contará com Marco Pigossi, André Ramiro, Caco Ciocler e Marianna Santos. Pigossi, Ramiro e Ciocler vão interpretar os bandidos que invadem a casa da personagem de Isís, enquanto Marianna Santos viverá a filha da protagonista.

A trama segue a mesma base do suspense original, colocando mãe e filha no centro de uma situação extrema dentro do próprio lar. Confira a sinopse: Uma mulher (Isis) e sua filha pré-adolescente (Marianna) se mudam para uma casa com um quarto do pânico, um espaço secreto onde os moradores podem se esconder em caso de perigo.

Quando supostos ladrões invadem a casa, mãe e filha se refugiam no quarto, até descobrir que é justamente lá que está escondido o que o trio de invasores deseja.



A adaptação brasileira será dirigida por Gabriela Amaral Almeida (O Animal Cordial, A Sombra do Pai) e terá roteiro assinado por Fábio Mendes (Dom). A produção é da Floresta.

O remake de Quarto do Pânico estreia em 13 de fevereiro no Telecine.

Veja o trailer: