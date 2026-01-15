Menu
HOME > CINEINSITE
CINEINSITE

Prime Video fará reality show baseado em sucesso do streaming

Novo reality vai desafiar os participantes a vencer diversos desafios em um abrigo subterrâneo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/01/2026 - 17:41 h
Prime Video lança reality show baseado em sucesso do streaming
Após alcançar um grande sucesso com a adaptação de Fallout para o mundo dos streamings, a Amazon Prime Video vai apostar em um novo reality show inspirado no video game.

O reality nomeado como Fallout Shelter, mesmo título utilizado pelo jogo de celular da franquia, vai trazer diversos elementos de sobrevivência e promete dar a seu vencedor um grande prêmio.

Como vai funcionar?

As pessoas selecionadas para participar do reality ficarão confinadas em um dos fatídicos abrigos subterrâneos da série, conhecidos como Vaults, onde vão passar por diversos desafios temáticos.

Fallout Shelter vai testar a aliança e lealdade dos participantes

De acordo com a Prime Video, os desafios realizados no Fallout Shelter vão testar os sete atributos especiais que são centrais aos personagens da série, vão ser essenciais para determinar um vencedor:

  • carisma;
  • força;
  • percepção;
  • resistência;
  • inteligência;
  • agilidade;
  • sorte.

Outro ponto que o streaming promete é que o reality “não vai testar somente os atributos centrais dos moradores, mas também suas lealdades e alianças”.

Prime Video lança reality show baseado em sucesso do streaming
Inscrições

A seleção para o elenco de Fallout Shelter ficará aberta até o dia 15 de fevereiro de 2026, e exige que o participante tenha, ao menos, 21 anos de idade.

Porém, a má notícia para os fãs brasileiros de Fallout Shelter é que serão selecionados participantes que são residentes dos Estados Unidos. No site oficial do projeto há um grande formulário destinado aos participantes interessados.

Eles precisam compartilhar alguns dados, como:

  • perfis de mídias sociais;
  • detalhes sobre suas rotinas;
  • informações sobre seu nível de familiaridade com a franquia.

