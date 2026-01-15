Esse filme de terror da Netflix é um dos mais perturbadores já feitos

O filme da Netflix é um ótima opção para os fãs de terror - Foto: Divulgação

1922, lançado em 2017 na Netflix, é um horror-drama dirigido por Zak Hilditch e baseado no conto homônimo de Stephen King, presente na coletânea Escuridão Total Sem Estrelas.

A produção rapidamente chamou atenção ao conquistar crítica e público, somando 92% de aprovação da crítica, além de se destacar pelo terror psicológico e pela sensação constante de inquietação.

A obra surgiu em um período marcado por novas adaptações do autor, impulsionadas também pela passagem dos setenta anos de Stephen King, em 2017. Naquele momento, vieram à tona títulos como 'It — A Coisa', dirigido por Andy Muschietti, 'A Torre Negra', de Nikolaj Arcel, e 'Jogo Perigoso', de Mike Flanagan. Em '1922', é a vez de Zak Hilditch assumir a missão de transformar o universo sombrio do escritor em cinema.



A trama se passa no ano de 1922 e acompanha Wilfred James (Thomas Jane), um fazendeiro até então pacato que decide tomar uma medida extrema para resolver um problema financeiro.

Ao ver a esposa Arlette (Molly Parker) disposta a vender as terras e se mudar para a cidade grande, ele arma um plano macabro para assassiná-la, e, para colocar a ideia em prática, precisa convencer Henry (Dylan Schmid), seu filho, a ajudá-lo.

O crime, no entanto, se transforma no início de uma espiral de horror. A morte de Arlette desencadeia consequências psicológicas devastadoras e eventos com toques sobrenaturais, levando o protagonista a enfrentar a culpa, o desespero e uma lenta ruína moral, enquanto o impacto também destrói o futuro do filho.

Com uma atmosfera sufocante e tensão crescente, o filme investe em um ritmo deliberado, que aprofunda motivações, conflitos e a degradação dos personagens.

A cinematografia de Ben Richardson e a trilha sonora de Mike Patton reforçam o clima sombrio, enquanto Thomas Jane se destaca ao retratar um homem consumido pelo próprio ato, e Molly Parker marca presença mesmo após a morte, adicionando camadas de terror à narrativa.

Ao explorar temas como ganância, culpa e decadência moral, a história mantém o espírito do conto de Stephen King e faz de 1922 uma experiência intensa, e difícil de esquecer.