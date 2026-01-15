Tomb Raider: confira visual de atriz como Lara Croft em nova série

Prime Video revelou pela primeira vez o visual de Sophie Turner como Lara Croft - Foto: Divulgação

O Prime Video revelou nesta quarta-feira, 15, o visual de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft na nova série live-action de Tomb Raider. A produção está em andamento e teve as primeiras imagens divulgadas oficialmente pela plataforma.

Criadora e showrunner do projeto, Phoebe Waller-Bridge confirmou também nomes que já circulavam em rumores. Jason Isaacs e Sigourney Weaver foram oficialmente escalados e se juntam a Turner no elenco principal da série.

Isaacs interpretará Atlas DeMornay, um dos personagens canônicos da franquia, enquanto Weaver viverá Evelyn Wallis, descrita como uma mulher misteriosa e ambiciosa interessada em explorar os talentos de Lara.

Sophie Turner assume o papel da icônica aventureira, marcando uma nova encarnação da personagem nas telas.

O elenco inclui ainda Martin Bobb-Semple como Zip e Bill Paterson no papel de Winston, personagem original da franquia. Do universo de Tomb Raider, também estão confirmados Jack Bannon (Gerry), John Heffernan (David) e Celia Imrie, que interpretará Francine. Completam o time Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed e August Wittgenstein, em papéis ainda não revelados.



“Tomb Raider possui uma infinidade de personagens icônicos”, disse Waller-Bridge. “Estou muito feliz por ter conseguido trazer alguns dos meus favoritos e dos fãs para as telas, além de apresentar alguns novos malandros criados por nós. Este elenco superou minhas expectativas mais otimistas.”

Além de Waller-Bridge como showrunner, Chad Hodge atua como co-showrunner e produtor executivo, ao lado de Jonathan Van Tulleken, que também assina a direção. Ainda sem previsão de estreia, a série tem início das gravações marcado para o dia 19 de janeiro de 2026.