HOME > CINEINSITE
PRIME VIDEO

Tomb Raider: confira visual de atriz como Lara Croft em nova série

Prime Video revela primeiras imagens e confirma elenco da adaptação live-action

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 13:47 h
Prime Video revelou pela primeira vez o visual de Sophie Turner como Lara Croft
O Prime Video revelou nesta quarta-feira, 15, o visual de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft na nova série live-action de Tomb Raider. A produção está em andamento e teve as primeiras imagens divulgadas oficialmente pela plataforma.

Criadora e showrunner do projeto, Phoebe Waller-Bridge confirmou também nomes que já circulavam em rumores. Jason Isaacs e Sigourney Weaver foram oficialmente escalados e se juntam a Turner no elenco principal da série.

Will Smith grava série em laboratório brasileiro
Oscar 2026: saiba quando serão anunciados os indicados à premiação
Filme com Lázaro Ramos vai disputar prêmio no Festival de Berlim

Isaacs interpretará Atlas DeMornay, um dos personagens canônicos da franquia, enquanto Weaver viverá Evelyn Wallis, descrita como uma mulher misteriosa e ambiciosa interessada em explorar os talentos de Lara.

Sophie Turner assume o papel da icônica aventureira, marcando uma nova encarnação da personagem nas telas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Prime Video (@primevideo)

O elenco inclui ainda Martin Bobb-Semple como Zip e Bill Paterson no papel de Winston, personagem original da franquia. Do universo de Tomb Raider, também estão confirmados Jack Bannon (Gerry), John Heffernan (David) e Celia Imrie, que interpretará Francine. Completam o time Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed e August Wittgenstein, em papéis ainda não revelados.

“Tomb Raider possui uma infinidade de personagens icônicos”, disse Waller-Bridge. “Estou muito feliz por ter conseguido trazer alguns dos meus favoritos e dos fãs para as telas, além de apresentar alguns novos malandros criados por nós. Este elenco superou minhas expectativas mais otimistas.”

Além de Waller-Bridge como showrunner, Chad Hodge atua como co-showrunner e produtor executivo, ao lado de Jonathan Van Tulleken, que também assina a direção. Ainda sem previsão de estreia, a série tem início das gravações marcado para o dia 19 de janeiro de 2026.

Prime Video séries Tomb Raider

