Filme com Lázaro Ramos vai disputar prêmio no Festival de Berlim

Lázaro Ramos protagoniza relação pai e filho em “Feito Pipa” - Foto: Jamille Queiroz | Ag. A TARDE

Com Lázaro Ramos no elenco e também como produtor associado, o filme brasileiro 'Feito Pipa' chega à programação oficial do 76º Festival de Berlim, reforçando a presença do Brasil em uma das vitrines mais prestigiadas do cinema mundial. Dirigido por Allan Deberton, o longa fará sua estreia mundial na mostra competitiva Generation, dedicada a narrativas com protagonismo e temáticas infantojuvenis, durante a Berlinale, que acontece entre 12 e 22 de fevereiro de 2026, na Alemanha.

A mostra Generation é dividida em duas categorias: Generation Kplus (sobre crianças) e Generation 14Plus (sobre adolescentes), que premiam um filme cada com o Urso de Cristal. Na Panorama, os filmes competem por um prêmio do público.

Vale lembrar que 'Tropa de Elite' (2007), dirigido por José Padilha, ganhou o prêmio principal, o Urso de Ouro de Melhor Filme, em 2008. O longa, estrelado pelo também baiano Wagner Moura como Capitão Nascimento, foi aclamado internacionalmente.

Produzido pela Deberton Filmes e pela Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros., e com distribuição nacional da Paris Filmes, Feito Pipa apresenta uma história sensível sobre infância, afeto e pertencimento. No centro da trama está Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em se tornar jogador de futebol e vive sob os cuidados da avó Dilma, interpretada por Teca Pereira.

Criado de forma livre e amorosa, ele vê seu mundo ameaçado quando a saúde da avó começa a se fragilizar. Com medo de ser separado dela, Gugu tenta esconder a situação para evitar morar com o pai Batista, personagem vivido por Lázaro Ramos, com quem mantém uma relação marcada por ausências, conflitos e afetos não ditos.

Rodado em Quixadá e em cidades do interior do Ceará, o filme se passa às margens da barragem de Araújo Lima, cenário simbólico onde, após anos de seca, surgem as ruínas de uma antiga cidade submersa. O roteiro é assinado por André Araújo.

Para Allan Deberton, a seleção para a Berlinale representa um marco especial. “É um sonho acontecendo. Um filme que fala de desejo de pertencimento, de família e de coragem ser acolhido por um festival com um olhar ao mesmo tempo exigente e afetuoso dá à obra um alcance humano e simbólico enorme”, afirmou o diretor.

Além de Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, o elenco reúne Carlos Francisco e Georgina Castro, além de um grupo de jovens atores.

Além de Feito Pipa, o Festival de Berlim 2026 contará com outras cinco produções brasileiras em sua programação oficial, distribuídas entre as mostras Panorama e Generation. Os filmes ainda não têm data de estreia comercial confirmada no Brasil. Confira:

Se eu fosse vivo… vivia, de André Novais Oliveira (Mostra Panorama)

Gilberto e Jacira prometeram envelhecer juntos – na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Até que a morte os separe.

Isabel, de Gabe Klinger (Mostra Panorama)

Isabel, uma sommelière em São Paulo, sonha em se livrar do chefe e abrir o próprio bar. Quando os planos não saem como o esperado, ela precisa decidir se desiste de tudo ou se toma medidas ousadas para trilhar seu próprio caminho.

Quatro Meninas, de Karen Suzane

Quatro meninas escravizadas sonham com a liberdade. Quando uma reviravolta nos acontecimentos coloca suas vidas em risco, elas decidem fugir. Para surpresa delas, suas senhoras descobrem o plano, e insistem em ir com elas.

Papaya, de Priscilla Kellen

Papaya, uma pequena semente na floresta amazônica apaixonada por voar, precisa estar sempre em movimento para não criar raízes. Mas quando descobre o poder de suas raízes, isso desencadeia uma revolução que transforma seu mundo e realiza seus sonhos de uma maneira inesperada.

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai (Mostra Gerações)

No árido interior brasileiro, meninas brincam em equilíbrio entre o passado difícil de suas mães e sonhos fantásticos para o futuro. Em um lugar onde os homens ainda são vistos como gigantes em comparação com as mulheres, as meninas cruzam o limiar da infância para a adolescência.