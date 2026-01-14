Filme policial com dupla famosa é a aposta da Netflix para a semana

Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial - Foto: Divulgação | Netflix

A lista de estreia da semana da Netflix conta com um filme que promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial: ‘Dinheiro Suspeito’, que chega à plataforma na sexta-feira, 16.

O longa-metragem é dirigido por Joe Carnahan, com um elenco de peso composto por Matt Damon, Ben Affleck, Teyana Taylor e Sasha Cale. Outros títulos também chegam ao catálogo nos próximos dias.

Confira as estreias da semana:

Filmes

Dinheiro Suspeito (16 de janeiro)

Uma equipe de policiais de Miami encontra milhões de dólares em um esconderijo abandonado, acabando com a confiança entre eles. Quando outras forças descobrem o tamanho da apreensão, a história toda é colocada em dúvida. Agora, ninguém pode confiar em ninguém.

Séries e reality

O Namorado - Temporada 2 (13 de janeiro)

Dez homens bem diferentes se reúnem para confrontar seus sentimentos. Com reencontros inesperados, pequenos mal-entendidos e momentos em que amor e amizade se confundem, cada um deles está em busca de uma resposta.

Taskaree: Rede de Contrabando - Temporada 1 (14 de janeiro)

No arriscado mundo da alfândega do aeroporto, o dedicado superintendente Arjun Meena comanda uma equipe de agentes de elite, a primeira linha de defesa da Índia contra o crime internacional. Depois de receber uma ordem do governo para acabar com o tráfico e o contrabando, a equipe de Meena assume uma missão muito importante para a segurança nacional: desmantelar uma gangue que atua no mundo todo, liderada pelo famoso criminoso Bada Choudhary.

Os Sete Relógios de Agatha Christie - Temporada 1 (15 de janeiro)

Quando uma festa luxuosa acaba em assassinato, uma jovem aristocrata decide resolver o mistério nesta adaptação do livro de Agatha Christie.

Pelo Prisma do Amor - Temporada 1 (15 de janeiro)

Londres, 1914. Uma jovem japonesa se matricula em uma renomada escola de arte e se surpreende quando a rivalidade com um colega talentoso se transforma em romance.

Amar, Perder... - Temporada 1 (15 de janeiro)

Kemal é responsável por acertar as contas para uma família de agiotas. Ele recebe a missão de cobrar a dívida de Afife, uma roteirista obrigada a trabalhar em um restaurante. Nesse processo, Kemal descobre que virtude e amor não são como ele imaginava.

O Amor Pode ser Traduzido? - Temporada 1 (16 de janeiro)

Um intérprete brilhante enfrenta seu maior desafio: decifrar as emoções imprevisíveis de uma celebridade. Será que ele consegue traduzir para a linguagem do amor?