Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA

Filme policial com dupla famosa é a aposta da Netflix para a semana

Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/01/2026 - 9:18 h
Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial
Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial -

A lista de estreia da semana da Netflix conta com um filme que promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial: ‘Dinheiro Suspeito’, que chega à plataforma na sexta-feira, 16.

O longa-metragem é dirigido por Joe Carnahan, com um elenco de peso composto por Matt Damon, Ben Affleck, Teyana Taylor e Sasha Cale. Outros títulos também chegam ao catálogo nos próximos dias.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira as estreias da semana:

Filmes

Dinheiro Suspeito (16 de janeiro)

Uma equipe de policiais de Miami encontra milhões de dólares em um esconderijo abandonado, acabando com a confiança entre eles. Quando outras forças descobrem o tamanho da apreensão, a história toda é colocada em dúvida. Agora, ninguém pode confiar em ninguém.

Séries e reality

O Namorado - Temporada 2 (13 de janeiro)

Dez homens bem diferentes se reúnem para confrontar seus sentimentos. Com reencontros inesperados, pequenos mal-entendidos e momentos em que amor e amizade se confundem, cada um deles está em busca de uma resposta.

Taskaree: Rede de Contrabando - Temporada 1 (14 de janeiro)

No arriscado mundo da alfândega do aeroporto, o dedicado superintendente Arjun Meena comanda uma equipe de agentes de elite, a primeira linha de defesa da Índia contra o crime internacional. Depois de receber uma ordem do governo para acabar com o tráfico e o contrabando, a equipe de Meena assume uma missão muito importante para a segurança nacional: desmantelar uma gangue que atua no mundo todo, liderada pelo famoso criminoso Bada Choudhary.

Os Sete Relógios de Agatha Christie - Temporada 1 (15 de janeiro)

Quando uma festa luxuosa acaba em assassinato, uma jovem aristocrata decide resolver o mistério nesta adaptação do livro de Agatha Christie.

Pelo Prisma do Amor - Temporada 1 (15 de janeiro)

Londres, 1914. Uma jovem japonesa se matricula em uma renomada escola de arte e se surpreende quando a rivalidade com um colega talentoso se transforma em romance.

Amar, Perder... - Temporada 1 (15 de janeiro)

Kemal é responsável por acertar as contas para uma família de agiotas. Ele recebe a missão de cobrar a dívida de Afife, uma roteirista obrigada a trabalhar em um restaurante. Nesse processo, Kemal descobre que virtude e amor não são como ele imaginava.

O Amor Pode ser Traduzido? - Temporada 1 (16 de janeiro)

Um intérprete brilhante enfrenta seu maior desafio: decifrar as emoções imprevisíveis de uma celebridade. Será que ele consegue traduzir para a linguagem do amor?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial
Play

Ex-colegas revelam: como o jovem Wagner Moura da Facom virou estrela de cinema

Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial
Play

Tom e Jerry e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial
Play

Hugh Jackman surge irreconhecível como personagem icônico em trailer

Longa promete cair no gosto dos apaixonados por um bom suspense policial
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

x