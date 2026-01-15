Menu
CONFIRA

Will Smith grava série em laboratório brasileiro

Passagem do astro chamou a atenção da comunidade acadêmica

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

15/01/2026 - 13:28 h
Ator passou recentemente pela Antártica
Ator passou recentemente pela Antártica -

O ator americano Will Smith passou recentemente pela Antártica e incluiu em seu roteiro uma visita ao Criosfera 1, laboratório brasileiro reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre a relação entre o clima e o ambiente antártico.

A visita faz parte da série "De Polo a Polo com Will Smith", protagonizada pelo ator e produzida pela National Geographic Channel, que estreou no Brasil na última quarta-feira, 14. A produção acompanha a jornada de Will Smith do ponto mais ao sul do planeta até o extremo norte, passando por diferentes continentes ao longo do caminho. A série está disponível no Disney+.

A passagem do astro pelo módulo científico chamou a atenção da comunidade acadêmica. Em entrevista à CNN Brasil, o coordenador do projeto comentou a experiência de receber o ator, conhecido mundialmente por trabalhos como 'Maluco no Pedaço'.

"Ele é muito gente boa, muito gente fina. Foi divertido, um dia bem legal, bem produtivo. Ele é uma pessoa que deixa as coisas fluírem, sabe como trabalhar, é um cara muito experiente", afirma Heitor Evangelista, geocientista da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e responsável pelo Criosfera 1.

Localizado em uma região de acesso extremamente difícil, o laboratório recebeu Will Smith por um dia inteiro, período em que o ator participou de gravações e enfrentou as condições severas do continente gelado.

Segundo Evangelista, apesar do cenário hostil, a convivência foi simples e natural. “Foi muito tranquilo, como uma pessoa normal mesmo, foi bate-papo e fluiu muito bem”, resume o coordenador do Criosfera 1.

O que faz o laboratório brasileiro?

Considerado o primeiro laboratório remoto e autônomo de pesquisas do país, o Criosfera 1 funciona exclusivamente com energia solar e eólica. Ele está instalado no planalto antártico, a cerca de 600 quilômetros do Polo Sul geográfico. Já a principal base brasileira no continente, a Estação Comandante Ferraz, fica a aproximadamente 2.500 quilômetros do local visitado pelo ator, em uma ilha próxima à Península Antártica.

Instalado em 2012, o Criosfera 1 opera de forma contínua e envia dados em tempo real sobre variáveis atmosféricas e ambientais fundamentais para o estudo de fenômenos climáticos globais, como o degelo polar e o comportamento das massas de ar que impactam diretamente o clima no Brasil.

Will Smith acusado de assédio sexual

Will Smith foi acusado de assédio sexual pelo violinista Brian King Joseph, que entrou com uma ação judicial contra o famoso e uma empresa dele, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Recentemente, o astro quebrou o silêncio e se pronunciou:

“[As acusações] são categoricamente negadas e usaremos todos os meios legais disponíveis para contestar essas alegações e garantir que a verdade venha à tona”, disse, através de seu advogado, Allen B. Grodsky.

Grodsky ainda reforçou que as acusações de retaliação e demissão indevida também são “falsas, infundadas e irresponsáveis”, reforçando a inocência de Will com relação ao caso.

