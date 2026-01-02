Menu
CONTOU TUDO

Will Smith quebra silêncio sobre acusação de assédio sexual

O ator se pronunciou sobre a confusão recente envolvendo seu nome

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 19:12 h
O famoso emitiu um comunicado oficial
O famoso emitiu um comunicado oficial

Will Smith quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a acusação de assédio sexual que recebeu. O ator emitiu um comunicado oficial através de seu advogado, Allen B. Grodsky, nesta sexta-feira, 2.

“[As acusações] são categoricamente negadas e usaremos todos os meios legais disponíveis para contestar essas alegações e garantir que a verdade venha à tona”, disse o profissional ao site BuzzFeed.

Grodsky ainda reforçou que as acusações de retaliação e demissão indevida também são “falsas, infundadas e irresponsáveis”, reforçando a inocência de Will com relação ao caso.

Entenda a polêmica

As acusações contra Will Smith foram feitas pelo violinista Brian King Joseph, que entrou com uma ação judicial contra o famoso e uma empresa dele na última terça-feira, 30, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O músico afirmou que Will o convidou para sua banda de forma pensada, a fim de realizar exploração sexual com ele. Joseph explicou que o ator fez declarações sugestivas ao longo dos meses e chegou até a entrar em seu quarto de hotel, deixando objetos pessoais, um bilhete com conotação sexual e um medicamento para HIV.

Em seu relato, ele ainda contou que chegou a denunciar o ocorrido a equipe de segurança do hotel, a polícia e os outros funcionários de Will Smith. Entretanto, foi demitido logo em seguida, sofrendo humilhações por parte dos colegas de trabalho.

x