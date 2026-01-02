ENTRETENIMENTO
Ex de Roberto Carlos defende cantor após polêmicas; assista
Myrian Rios critica ataques ao artista nas redes sociais
Por Cássio Moreira
A atriz Myrian Rios saiu em defesa do cantor Roberto Carlos, com quem foi casada, em um vídeo publicado em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 2. A artista se manifestou após o ex-marido ser alvo de críticas nas redes sociais.
Nos últimos dias, Roberto se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado discutindo com um homem durante seu show. Myrian, que foi casada com o 'Rei' nos anos 1980, pediu compreensão por parte das pessoas, frisando que o cantor tem 84 anos.
Myrian, que ainda mantém uma relação próxima a Roberto, ainda mostrou decepção com um padre, que não teve o nome divulgado por ela, que teria debochado da situação envolvendo o cantor nas redes sociais.
"Eu estou por aqui com os comentários ofensivos e desagradáveis em relação ao Roberto Carlos por causa dos vídeos que rolam por aí. Roberto contribui com o Brasil há mais de 60 anos [...] A gente não sabe o que ele está vivendo, ele pode ter um tempo ruim", disparou Myrian, que continuou.
"Você não está em um barzinho de música ao vivo [...] Quando eu soube de um padre famoso e sua mãe fazendo deboche, aí fiquei chateada. Respeitem mais o Roberto", completou a atriz.
Myrian Rios e Roberto Carlos
Myrian Rios e Roberto Carlos foram casados entre 1980 e 1989. Como o cantor havia feito vasectomia, o casal não teve filhos. Apesar da separação, os dois possuem uma relação amigável e compartilham fotos de encontros recentes em suas redes.
