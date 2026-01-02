Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ex de Roberto Carlos defende cantor após polêmicas; assista

Myrian Rios critica ataques ao artista nas redes sociais

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/01/2026 - 16:07 h
Roberto Carlos e Myrian Rios foram casados por quase dez anos
Roberto Carlos e Myrian Rios foram casados por quase dez anos -

A atriz Myrian Rios saiu em defesa do cantor Roberto Carlos, com quem foi casada, em um vídeo publicado em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 2. A artista se manifestou após o ex-marido ser alvo de críticas nas redes sociais.

Nos últimos dias, Roberto se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado discutindo com um homem durante seu show. Myrian, que foi casada com o 'Rei' nos anos 1980, pediu compreensão por parte das pessoas, frisando que o cantor tem 84 anos.

Myrian, que ainda mantém uma relação próxima a Roberto, ainda mostrou decepção com um padre, que não teve o nome divulgado por ela, que teria debochado da situação envolvendo o cantor nas redes sociais.

"Eu estou por aqui com os comentários ofensivos e desagradáveis em relação ao Roberto Carlos por causa dos vídeos que rolam por aí. Roberto contribui com o Brasil há mais de 60 anos [...] A gente não sabe o que ele está vivendo, ele pode ter um tempo ruim", disparou Myrian, que continuou.

"Você não está em um barzinho de música ao vivo [...] Quando eu soube de um padre famoso e sua mãe fazendo deboche, aí fiquei chateada. Respeitem mais o Roberto", completou a atriz.

Myrian Rios e Roberto Carlos

Myrian Rios e Roberto Carlos foram casados entre 1980 e 1989. Como o cantor havia feito vasectomia, o casal não teve filhos. Apesar da separação, os dois possuem uma relação amigável e compartilham fotos de encontros recentes em suas redes.

Tags:

famosos Myrian Rios roberto carlos show

x