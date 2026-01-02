Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Tempestade causa pânico em navio com show de Alok

A apresentação do DJ precisou ser interrompida devido ao mau tempo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 15:55 h
O DJ precisou parar a apresentação
O DJ precisou parar a apresentação -

Um show do DJ Alok precisou ser interrompido às pressas na madrugada desta sexta-feira, 2. A apresentação, que aconteceria em um navio, foi parada devido a chegada de uma forte tempestade, que causou pânico nos tripulantes da embarcação.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas correndo e os funcionários do navio tentando segurar as bebidas que caíram das geladeiras, que foram abertas com a pressão do balanço do barco.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Presente durante o ocorrido, o influenciador Francisco Garcia contou detalhes da situação. “Da série: tem coisas que só acontecem quando estou presente. Minha gente, finalizando nosso Réveillon no cruzeiro, teve uma tempestade”, iniciou ele.

Leia Também:

Para abrir o ano, Andressa Urach grava vídeo adulto com o filho
Após rumores, Cezar Black e Aline Patriarca são flagrados aos beijos
Esposa de Rodrigo Faro posa com filhas e semelhança impacta: "Irmãs"

“Era gente correndo para todo lugar, segurança tirando o povo e gritando: 'Bora, desce'. [Estava] voando coisa, a embarcação começou a ficar torta. Minha cunhada e minha sobrinha ficaram desesperadas”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alok Cruzeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O DJ precisou parar a apresentação
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

O DJ precisou parar a apresentação
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O DJ precisou parar a apresentação
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O DJ precisou parar a apresentação
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x