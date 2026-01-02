Tempestade causa pânico em navio com show de Alok

O DJ precisou parar a apresentação - Foto: Reprodução | Instagram

Um show do DJ Alok precisou ser interrompido às pressas na madrugada desta sexta-feira, 2. A apresentação, que aconteceria em um navio, foi parada devido a chegada de uma forte tempestade, que causou pânico nos tripulantes da embarcação.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas correndo e os funcionários do navio tentando segurar as bebidas que caíram das geladeiras, que foram abertas com a pressão do balanço do barco.

O cruzeiro Réveillon em Alto-Mar que trazia o show de Alok viveu momentos de tensão e pânico após uma tempestade atingir o navio, na madrugada desta sexta-feira (2). A apresentação do artista foi interrompida e passageiros relataram medo após a ventania. pic.twitter.com/ZDEzxebPGg — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) January 2, 2026

Presente durante o ocorrido, o influenciador Francisco Garcia contou detalhes da situação. “Da série: tem coisas que só acontecem quando estou presente. Minha gente, finalizando nosso Réveillon no cruzeiro, teve uma tempestade”, iniciou ele.

“Era gente correndo para todo lugar, segurança tirando o povo e gritando: 'Bora, desce'. [Estava] voando coisa, a embarcação começou a ficar torta. Minha cunhada e minha sobrinha ficaram desesperadas”, completou.