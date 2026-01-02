Após rumores, Cezar Black e Aline Patriarca são flagrados aos beijos

Cezar Black e Aline Patriarca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os ex-BBBs Cezar Black e Aline Patriarca foram flagrados aos beijos durante uma festa de Réveillon em Goiânia, Goiás. O registro foi feito, sem querer, por Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.

Na foto, enquanto o apresentador comemora a virada abraçando duas amigas, é possível ver, no fundo, o clima de intimidade entre Cezar e Aline. Eles aparecem trocando beijos discretamente.

Cezar Black e Aline Patriarca | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Cezar Black e Aline Patriarca são vistos juntos. Dias antes, os influenciadores já haviam sido apontados como próximos demais durante um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Além disso, os dois se encontraram em um navio do cantor Belo.

Os ex-BBBs ainda não se manifestaram publicamente sobre o suposto romance.