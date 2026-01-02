Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANO NOVO, ROMANCE NOVO

Após rumores, Cezar Black e Aline Patriarca são flagrados aos beijos

Essa não é a primeira vez que Cezar e Aline são vistos juntos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/01/2026 - 8:55 h
Cezar Black e Aline Patriarca
Cezar Black e Aline Patriarca -

Os ex-BBBs Cezar Black e Aline Patriarca foram flagrados aos beijos durante uma festa de Réveillon em Goiânia, Goiás. O registro foi feito, sem querer, por Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.

Na foto, enquanto o apresentador comemora a virada abraçando duas amigas, é possível ver, no fundo, o clima de intimidade entre Cezar e Aline. Eles aparecem trocando beijos discretamente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Cezar Black e Aline Patriarca
Cezar Black e Aline Patriarca | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Leia Também:

Esposa de Rodrigo Faro posa com filhas e semelhança impacta: "Irmãs"
Ex-ator da Globo vende cervejas no Réveillon e faz desabafo
Novo amor? Iza é flagrada de mãos dadas com ator famoso no Réveillon

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Cezar Black e Aline Patriarca são vistos juntos. Dias antes, os influenciadores já haviam sido apontados como próximos demais durante um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Além disso, os dois se encontraram em um navio do cantor Belo.

Os ex-BBBs ainda não se manifestaram publicamente sobre o suposto romance.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aline Patriarca cezar black

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cezar Black e Aline Patriarca
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Cezar Black e Aline Patriarca
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Cezar Black e Aline Patriarca
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Cezar Black e Aline Patriarca
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x