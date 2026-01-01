VIDA DIFÍCIL
Ex-ator da Globo vende cervejas no Réveillon e faz desabafo
O artista contou detalhes sobre a nova carreira como vendedor
Por Franciely Gomes
Daniel Erthal usou suas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades de vender durante a festa de Réveillon. Conhecido por atuar na novela ‘ Malhação’, o ex-ator da Globo contou que vendeu cervejas durante a festa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
“Hoje foi realmente carreira solo. Nunca imaginei que eu pudesse sustentar isso aqui sozinho. Mas deu tudo certo. Só tenho a agradecer. Eu só consigo sustentar isso por causa de você, do seu carinho”, disse ele em seu perfil do Instagram.
O artista reforçou que é necessário uma preparação para lidar com a intensa rotina de trabalho. “Porque o trabalho é muito desgastante e energeticamente não é nada fácil. Tem que estar muito preparado”, disparou.
Ao final do expediente, Daniel aproveitou para agradecer o carinho dos clientes com ele. “O que vale a pena, de fato, para tudo isso, para um contexto geral sobre representatividade, é esse carinho, as pessoas que chegam aqui, as mensagens que eu recebo”, afirmou.
Por fim, ele garantiu que o retorno financeiro compensa o esforço. “De fato, hoje financeiramente foi muito bom. Mas você acha que é isso aqui todo dia? Imagina viver disso aqui. Essa rotina não é fácil”, concluiu.
