SBT elege Ana Castela e Zé Felipe como 'casal de 2025' após término

Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses - Foto: Reprodução | Record TV

O Fofocalizando, programa do SBT focado nos principais acontecimentos do mundo dos famosos, cometeu uma gafe ao eleger Zé Felipe e Ana Castela como o "casal de 2025", mesmo após os artistas anunciarem o término do relacionamento na última segunda-feira, 29.

O fato não foi citado durante o programa, já que a gravação aconteceu antes do Natal, quando Zé Felipe e Ana Castela ainda estavam juntos. Naquele momento, o ex-casal não tinha dado indícios de que o relacionamento estivesse próximo do fim.

Cariúcha, Gaby Cabrini e Matheus Baldi, apresentadores do programa, desejaram sucesso para os dois e mais felicidade. "O Brasil ama vocês juntos. São muito fofos", chegou a dizer Cariúcha.

O SBT optou por não editar o material.

Término inesperado

O ex-casal sertanejo anunciou a separação na última segunda-feira (29) após dois meses juntos. Pelas redes sociais, eles destacaram que o término aconteceu de forma tranquila.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e enxergar outro. Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela", escreveu Zé Felipe na publicação.

"Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", acrescentou o cantor.