Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GAFE

SBT elege Ana Castela e Zé Felipe como 'casal de 2025' após término

Momento aconteceu durante o programa Fofocalizando

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

01/01/2026 - 18:15 h
Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses
Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses -

O Fofocalizando, programa do SBT focado nos principais acontecimentos do mundo dos famosos, cometeu uma gafe ao eleger Zé Felipe e Ana Castela como o "casal de 2025", mesmo após os artistas anunciarem o término do relacionamento na última segunda-feira, 29.

O fato não foi citado durante o programa, já que a gravação aconteceu antes do Natal, quando Zé Felipe e Ana Castela ainda estavam juntos. Naquele momento, o ex-casal não tinha dado indícios de que o relacionamento estivesse próximo do fim.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Acabou mesmo? Paolla Oliveira interage com Diogo Nogueira na web
Ana Castela se revolta e detona fã após pergunta sobre Zé Felipe
Zé Felipe faz desabafo polêmico após término com Ana Castela

Cariúcha, Gaby Cabrini e Matheus Baldi, apresentadores do programa, desejaram sucesso para os dois e mais felicidade. "O Brasil ama vocês juntos. São muito fofos", chegou a dizer Cariúcha.

O SBT optou por não editar o material.

Término inesperado

O ex-casal sertanejo anunciou a separação na última segunda-feira (29) após dois meses juntos. Pelas redes sociais, eles destacaram que o término aconteceu de forma tranquila.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e enxergar outro. Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela", escreveu Zé Felipe na publicação.

"Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", acrescentou o cantor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela fofocalizando SBT zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Zé Felipe e Ana Castela ficaram juntos por dois meses
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x