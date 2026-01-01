Menu
DEU RUIM

Ana Castela se revolta e detona fã após pergunta sobre Zé Felipe

A cantora deu uma resposta direta ao ser questionada sobre o ex

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 15:45 h
A famosa e Zé terminaram recentemente -

Ana Castela já deixou claro que não pretende ficar falando do fim de seu romance com Zé Felipe. A cantora trocou farpas com um fã, nesta quarta-feira, 31, ao ser questionada sobre o cantor sertanejo, durante a festa de Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Ana, meteu um pé no Zé Felipe?”, perguntou o rapaz, abordando a famosa no backstage do local. Irritada, a “boiadeira” deu uma resposta direta sobre o assunto e detonou o fã curioso. “Não. Perguntinha besta, hein, meu filho?”, disparou ela.

O momento foi registrado por pessoas que estavam no espaço e acabou viralizando nas redes sociais, recebendo diversos comentários do público. “Povo sem noção”, escreveu um internauta.

Vale lembrar que Ana e Zé anunciaram o término na última segunda-feira, 29, pouco dias depois de passarem o Natal juntos com toda a família. Em seu pronunciamento, Zé Felipe alegou que o romance chegou ao fim de forma amigável.

