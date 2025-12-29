Zé Felipe e Ana Castela anunciam fim do namoro nas redes sociais

Zé Felipe afirmou que o término com Ana Castela aconteceu de forma mútua - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe e Ana Castela anunciaram nesta segunda-feira, 29, o fim do relacionamento. O término foi comunicado por meio de uma publicação feita pelo cantor em seus stories nas redes sociais e, em seguida, republicada por Ana Castela em seu perfil oficial.

No texto divulgado, Zé Felipe afirmou que a decisão foi tomada de forma consensual, após conversas entre os dois, e reforçou que o rompimento não teve relação com brigas ou desentendimentos. Segundo ele, ambos entenderam que seria melhor seguir caminhos diferentes neste momento da vida.

O cantor destacou ainda o carinho e a admiração que mantém por Ana Castela, além da gratidão pelo período em que estiveram juntos. Zé Felipe também mencionou a relação próxima construída com a família da artista, agradecendo pelo apoio e pelo afeto recebidos durante o namoro.



Na declaração, ele pediu respeito à privacidade dos dois e criticou a criação de boatos nas redes sociais, solicitando que eventuais ataques ou especulações sejam direcionados apenas a ele, preservando Ana Castela.

Ao final do comunicado, desejou felicidade à cantora e afirmou que o sentimento entre eles permanece, apesar da decisão de seguir trajetórias individuais.

Leia a nota na íntegra:

Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e eu enxergar outra Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.

Eu minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michele e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Darci, Duda e Vettuche. Vocês sempre poderão contar comigo para tudo. Amo vocês.

E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo.

Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para mim. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque com ela – se for de mim. Peço compreensão e respeito a todos neste momento.

Relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela

Os rumores sobre o relacionamento começaram em julho, cerca de dois meses após Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciarem o fim do casamento. Na época, os dois artistas chegaram a viajar juntos para a Disney, gravaram uma parceria musical e se apresentaram de mãos dadas em um show, embora Ana tenha ironizado inicialmente a possibilidade de namoro.

Ana Castela estava solteira desde dezembro de 2024, quando encerrou o relacionamento com o cantor Gustavo Mioto. Com a proximidade entre Ana e Zé Felipe, Mioto chegou a deixar de seguir a ex-namorada nas redes sociais.

Mesmo após negativas iniciais, a relação foi se tornando mais evidente até que, em outubro, a sertaneja confirmou que os dois estavam se conhecendo melhor. Desde então, o casal passou a fazer aparições públicas, participar de programas de televisão e trocar declarações de amor nas redes sociais.

