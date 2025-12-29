Antes de polêmica da namorada, Caio Castro abriu sorveteria na Bahia

Caio Castro inaugurou uma nova unidade da rede Jah Açaí em Morro de São Paulo após polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

Após a namorada virar alvo de críticas nas redes sociais, Caio Castro inaugurou, no começo do mês de dezembro, uma nova unidade da rede Jah Açaí em Morro de São Paulo, na Bahia. O ator esteve presente na abertura da sorveteria, realizada no mesmo local onde a polêmica envolvendo o casal ganhou repercussão nesta semana.

A inauguração da loja na Bahia veio à tona após a repercussão negativa de um vídeo publicado durante as férias do casal no destino turístico.

No registro, Caio aparece passeando ao lado da namorada, Vitória Bohn, quando os dois avistam um homem transportando uma criança em um carrinho de mão. Em tom de brincadeira, a atriz comenta: “Esse é o Uber da Bahia”.

A fala não foi bem recebida por muitos internautas, que questionaram a postura da namorada do ator. “Vamos construir estradas em Morro de São Paulo para atender aos desejos dela”, ironizou um usuário. Outro disparou: “Ninguém liga para essa who”.



Apesar da controvérsia, Caio seguiu com compromissos ligados aos negócios na região. Ele é sócio da rede Jah Açaí desde dezembro de 2020, quando a marca contava com 68 unidades em operação.

Desde então, a empresa registrou um crescimento de 165% no número de franquias, chegando a 180 lojas em funcionamento até o fim de 2024.

Além de sócio, o ator também é proprietário de uma unidade própria da marca, a de número 100, localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Caio costuma promover o Jah Açaí nas redes sociais e em eventos, usando sua visibilidade para fortalecer a expansão da rede.

O principal produto da marca é o açaí self-service em máquina de sorvete expresso, que permite ao cliente se servir à vontade e personalizar o pedido com diversas coberturas. O valor é calculado conforme o peso, com preços a partir de R$ 5,99 a cada 100 gramas, sem cobrança adicional por toppings.